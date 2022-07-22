هادي خشبة: رحيل موسيماني أربك حسابات الأهلي لهذا السبب (فيديو)

توك شو
جانب من مباراة الأهلي
جانب من مباراة الأهلي والزمالك
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قال الكابتن هادي خشبة، مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي ذو قيمة كبيرة وعالية ولاعبيه دوليين، مشيرًا إلى أن مباراة نهائي كأس مصر كان هناك استحواذا كاملا للاعبي نادي الزمالك بشكل كامل في الشوط الأول؛ فضلا عن أن لاعبي الأهلي كانوا تائهين وغير متواجدين في الملعب  وغاب عنهم التركيز طوال الشوط؛ مما أسفر عنه إحراز الزمالك هدفين متتاليين وكان ممكن أن تتضاعف النتيجة في نفس الشوط.

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لاعبي النادي الأهلي كانوا متعبين جدا

وأضاف "خشبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على قناة "الشمس"، أن لاعبي النادي الأهلي كانوا متعبين جدا وشايلين رجلهم بالعافية، مشيرًا إلى أن تغيير الجهاز الفني بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني اختلف في الأحمال البدنية للاعبين؛ خاصة وأن جهاز سواريش متكامل به بدني ونفسي وتحليل أداء والكل يريد إثبات نفسه ويعمل بجد في الفريق.

تحميل اللاعبين في الأهلي بدنيا

وتابع: "تحميل اللاعبين في الأهلي بدنيا أسفر عن إجهادهم جدا بجانب إجهادهم من توالي المباريات والبطولات وآخر الموسم؛ لذا كان يجب تخفيف الحمل التدريبي والبدني على اللاعبين ولكنهم لم يستطيعوا الوقوف على أرجلهم من جراء الحمل البدني الكبير على اللاعبين"؛ ما سبب ما شاهدناه في الشوط الأول أمام الزمالك والتي كانت حركة لاعبي الأهلي بطيئة للغاية؛ بينما لاعبو الزمالك كان أسرع وأخف حركة من لاعبي الأهلي.

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