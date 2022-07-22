حسام عبد المنعم: الزمالك استحق الفوز والتتويج بكأس مصر (فيديو)

توك شو
جانب من مباراة الأهلي
جانب من مباراة الأهلي والزمالك
Advertisements

أعرب الكابتن حسام عبد المنعم، لاعب نادي الزمالك الأسبق، عن سعادته البالغة بالفوز فريق نادي الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف والتتويج بلقب كأس مصر وجمع الثنائية للنادي الأبيض، مشيرًا إلى أن لاعبي الزمالك كانوا رجالة وأدوا مباراة جيدة للغاية واستحقوا الفوز والتتويج باللقب عن جدارة واستحقاق.

txt

عاجل.. فيريرا يحدد بديل بن شرقي في الزمالك أمام سموحة

txt

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف الراحلين عن الزمالك

 نهائي مشرف للكرة المصرية

وأضاف "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على قناة "الشمس"، أن نهائي كأس مصر كان مشرفا للغاية ويليق بالكرة المصرية والعربية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى مقاييس لمباريات الأهلي والزمالك سواء كان مستوى الفريقين مختلفين قبل المباراة، ولكن الحالة النفسية والبدنية للاعبي الأهلي والزمالك أثناء المباراة تعتبر هي القيم على الأداء ومستوى المباراة بشكل عام.

بطء في الأهلي حتى تصحيح الأخطاء 

وتابع: "كان هناك روح واجتهاد كبير بين لاعبي نادي الزمالك؛ وفيريرا والجهاز الفني في نهائي كأس مصر، عكس النادي الأهلي كان هناك بطء شديد للاعبين خلال الشوط الأول وعدم تحرك الجهاز الفني لتصحيح أخطاء التشكيل، وجاء التصحيح نسبيا في الشوط الثاني ولكن لاعبي الزمالك كانوا الأفضل في المباراة واستحقوا الفوز على الأهلي والتتويج بلقب الكأس وجمع الثنائية للبيت الأبيض. 

نادي الزمالك سموحة الزمالك نهائي كاس مصر الكرة المصرية الراحلين عن الزمالك حسام عبد المنعم

مواد متعلقة

عاجل.. فيريرا يحدد بديل بن شرقي في الزمالك أمام سموحة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف الراحلين عن الزمالك

مذبحة بيضاء.. فيريرا يستقر على طرد رباعي الزمالك

موعد مباراة الزمالك المُقبلة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر النسخة الجديدة 2022
Advertisements

الأكثر قراءة

كورة لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر KORA LIVE تايم سبورت رابط ماتش الزمالك وسموحة YALLA Zamalek

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA يلا شوت الزمالك ضد سموحة يوتيوب LIVE NOW ماتش الزمالك اليوم رابط سريع

شاهد نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

عاجل.. أحمد يحيى يعلن التراجع عن قرار الاعتزال

عاجل.. ميدو يوجه التحية لسيد عبد الحفيظ بعد رفضه التواجد في الممر الشرفي

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر YALLA يلا شوت الأهلي ضد الجونة يوتيوب LIVE NOW ماتش الأهلي اليوم رابط سريع

برشلونة يخطف الفوز أمام ريال مدريد

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو