حسام عبد المنعم: الزمالك استحق الفوز والتتويج بكأس مصر (فيديو)

توك شو
جانب من مباراة الأهلي
جانب من مباراة الأهلي والزمالك
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أعرب الكابتن حسام عبد المنعم، لاعب نادي الزمالك الأسبق، عن سعادته البالغة بالفوز فريق نادي الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف والتتويج بلقب كأس مصر وجمع الثنائية للنادي الأبيض، مشيرًا إلى أن لاعبي الزمالك كانوا رجالة وأدوا مباراة جيدة للغاية واستحقوا الفوز والتتويج باللقب عن جدارة واستحقاق.

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 نهائي مشرف للكرة المصرية

وأضاف "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على قناة "الشمس"، أن نهائي كأس مصر كان مشرفا للغاية ويليق بالكرة المصرية والعربية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى مقاييس لمباريات الأهلي والزمالك سواء كان مستوى الفريقين مختلفين قبل المباراة، ولكن الحالة النفسية والبدنية للاعبي الأهلي والزمالك أثناء المباراة تعتبر هي القيم على الأداء ومستوى المباراة بشكل عام.

بطء في الأهلي حتى تصحيح الأخطاء 

وتابع: "كان هناك روح واجتهاد كبير بين لاعبي نادي الزمالك؛ وفيريرا والجهاز الفني في نهائي كأس مصر، عكس النادي الأهلي كان هناك بطء شديد للاعبين خلال الشوط الأول وعدم تحرك الجهاز الفني لتصحيح أخطاء التشكيل، وجاء التصحيح نسبيا في الشوط الثاني ولكن لاعبي الزمالك كانوا الأفضل في المباراة واستحقوا الفوز على الأهلي والتتويج بلقب الكأس وجمع الثنائية للبيت الأبيض. 

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