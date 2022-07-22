المركزي الروسي يواصل فرض قيود السحب النقدي على العملات الأجنبية

قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا يوم الجمعة إن البنك سيمدد القيود المفروضة على السحب النقدي بالعملات الأجنبية للروس الذين لديهم أرصدة ضخمة بالدولار في حساباتهم المصرفية.

وقيدت روسيا السحب النقدي بالعملات الأجنبية للروس ليكون عشرة آلاف دولار في مارس آذار ردا على الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تصدير الأوراق النقدية إلى روسيا وذلك في وقت كانت فيه العملة الروسية تشهد تقلبات وكان الروس يهرعون لحيازة العملات الصعبة.

وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي إن البنك "سيكون مضطرا لتمديد هذه القيود" قبل أن ينتهي العمل بها في سبتمبر أيلول.

وأضافت "ما زال الحظر على استيراد الأوراق المالية الأجنبية إلى روسيا قائما".

ونخفض الروبل الروسي متجاوزا 58 مقابل الدولار اليوم الجمعة لينزل إلى أضعف نقطة له خلال الصباح بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام بواقع 150 نقطة أساس إلى 8 بالمئة بما يوفق التوقعات.

وبحلول الساعة 1047 بتوقيت غرينتش، تراجع الروبل 1.9 بالمئة إلى 58.14 أمام الدولار بعد دقائق من إعلان قرار البنك المركزي. كما تراجع واحد بالمئة إلى 57.79 أمام اليورو في بورصة موسكو.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم حتى الآن هذا العام، مدعوما بإجراءات اتخذت لحماية النظام المالي الروسي من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير.

وشملت هذه الإجراءات القيود المفروضة على سحب الأسر الروسية بسحب مدخراتها بالعملات الأجنبية.

وقبل 24 فبراير، تم تداول الروبل بالقرب من 80 مقابل الدولار و85 مقابل اليورو.

وكان المركزي الروسي قد رفع الفائدة إلى 20 بالمئة من 9.5 بالمئة في اجتماع طارئ بعد أزمة أوكرانيا، من أجل دعم قيمة الروبل، ثم خفضها بعد ذلك بشكل تدريجي.

وقال البنك إنه سينظر في ضرورة خفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا في النصف الثاني من عام 2022.