محلل رياضي عن أداء الأهلي أمام الزمالك: "أشباح في الملعلب" (فيديو)

توك شو
جانب من مباراة الأهلي
جانب من مباراة الأهلي والزمالك
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قال أحمد قيشو، المحلل الرياضي، إن أداء النادى الأهلي أمام الزمالك كان استكمال للأداء فى مباراة بيراميدز، والتى كان فيها أشباح في الملعب، لافتا إلى أن الفريق استحوذ على الكرة في الشوط الثاني ولكن دون فاعلية.

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الزمالك قدم مباراة ممتازة 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سعيد، برنامج "كلام في الكورة" عبر فضائية "الشمس"، أن الفريق قدم مباراة سيئة جدا، متابعا: "أنا راجل أهلاوي متعصب ولكن مبروك لنادي الزمالك وللفريق اللي قدم مباراة ممتازة بروح الفانلة البيضاء".

وأوضح أن نادي الزمالك كان لديهم حمية بعد التعادل من قبل مع النادي الأهلى، متابعا: "طه إسماعيل من أساطير الأهلى بس من زمرة بعض لاعبى الأهلى اللي سمع لهم الخطيب وطفشة موسيماني".

الأهلي بيخسر من الكل 

وأشار إلى أن النادي الأهلى قدم أداء قد يكون كبيرا أمام بعض الفرق الكبيرة ولكنه تعثر أمام فرق صغيرة، متابعا: "دلوقتي بيخسر من الفرق الكبيرة والصغيرة".

 

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