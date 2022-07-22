"لازم يريح" محلل رياضي يوجه نصيحة إلى محمد الشناوي (فيديو)

توك شو
محمد الشناوي- لاعب
محمد الشناوي- لاعب النادي الأهلي
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قال أحمد قيشو، المحلل الرياضي، إن حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي "لازم يريح"، متابعا: "ده قلناه من فترة، فالشناوي الذي كرم كأحسن لاعب فى إفريقيا، في حين أن الأهلى كان في العامين الماضيين بطل إفريقيا وكان لاعبى الأهلى هم الأفضل، ومحمد صلاح أحسن لاعب".

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محمد صلاح خسر أفضل لاعب فى إفريقيا مرتين

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سعيد، برنامج "كلام في الكورة" عبر فضائية "الشمس": "كنا عايزين نزود رصيد مصر من أحسن لاعب فى إفريقيا بوجود محمد صلاح، ولكن للأسف بسبب كورونا بقى الكاف فى حتة تانية ومفيش دعم في الكاف يجيب حق المصريين".

وأوضح أن محمد صلاح خسر أفضل لاعب فى إفريقيا مرتين، متابعا: "الشناوي يجب أن يريح وده من العدل عشان نعطى فرصة لعلى لطفي اللي عمل مباراة جيدة أمام الزمالك سابقا".

الشناوي المسؤول عن الهدفين

معقبا: "دائما ما يدافع عن لاعبى الأهلي ولكل الدفاع عمال على بطال بيضر، الشناوي المسؤول عن الهدفين، رغم إنه حارس جيد جدا".

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