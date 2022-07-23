"في نقاط".. تعرف على مميزات محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة بقوة 4800 ميجاوات
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محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة
تعد محطة توليد الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة أحد أكبر مشروعات توليد الطاقة في مصر، وتنشر الفجر عدد من مميزات تلك المحطة.
- تقع محطة كهرباء العاصمة الإدارية بطريق العين السخنة على بعد 42 كيلومترا من القطامية.
- تبلغ مساحتها 175 فدانا.
- تبلغ تكلفتها 2،014 مليار يورو + 51،34 مليون جنيه.
- المحطة ذات تصميم رائع وشكل مبهر.
- أنشئت عام 2016 ضمن اتفاق بين الحكومة وشركة سيمنز الألمانية.
- تضمن التعاقد إنشاء 3 محطات عملاقة في بني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس بطاقة إجمالية تبلغ 14 ألف و400 ميجاوات بواقع 4800 ميجاوات لكل محطة.
- بدأ إنشاء المحطة في عام 2016، وانتهى تنفيذها بالكامل في مايو عام 2018، وتنتج طاقة كهربائية قدرتها 4800 ميجاوات.
- تقع المحطة في منطقة تحاصرها الصخور والجبال بعيدا عن مصادر المياه كالأنهار أو البحار، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لمحطات الكهرباء التي يحرص على إنشائها بالقرب من مصدر مائي.
- تضم المحطة 4 موديول، يتكون كل موديول من وحدتين غازيتين تعملان بالغاز الطبيعي، ووحدة بخارية تعمل بالعادم الناتج من الوحدتين الغازيتين لتوفير الوقود، بالإضافة إلى غلايتين لاستعادة الطاقة المفقودة. وسيتم ربط جميع وحدات المحطة بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت.
- تم إنشاء مبنى مركز التحكم على يمين وحدات التوليد بالمحطة، وذلك بأحدث التقنيات والأجهزة العالمية التي تستخدم بالدول المتقدمة.
- تعتبر المحطة الأولى من نوعها في مصر والشرق الوسط، حيث أنشئت بمنطقة جبلية بعيدا عن مصادر المياه كبحر أو نهر، وتعمل بنظام التبريد الهوائي باستخدام 12 مروحة عملاقة تستخدم لأول مرة، على عكس محطتي البرلس وبني سويف اللتين تعملان بنظام التبريد المائي.
- تضم المحطة 8 وحدات غازية تعمل بطراز ساعة من الدرجة الذي يعد أحدث تكنولوجيا في الوحدات الغازية على مستوى العالم، ويتميز هذا النظام بكفاءة إنتاجية بمعدل 65٪، وهو المعدل الأعلى كفاءة على مستوى العالم.
- تعد الأكبر عالميا في حجم إنتاجها بالإضافة إلى محطتي بني سويف والبرلس.
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