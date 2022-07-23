"في نقاط".. تعرف على مميزات محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة بقوة 4800 ميجاوات

محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة

تعد محطة توليد الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة أحد أكبر مشروعات توليد الطاقة في مصر، وتنشر الفجر عدد من مميزات تلك المحطة.