بشرى سارة أم خبر مزعج؟ "فيس بوك دون إعلانات" خاصية جديدة تعرف عليها

تحت عنوان هل هي ميزة أم عيبًا تداول عدد من المهتمين بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومواقع السوشيال ميديا خبرًا عن تحديث جديد بفيس بوك قد يؤثر على نشاط الشركات والاعلانات.

التعديل الجديد

حيث يتضمن التعديل الجديد رؤية منشورات الأصدقاء دون منشورات الأخبار والشركات والمجموعات، من خلال تبويب منفصل يظهر في أعلى التطبيق المخصص للأصدقاء فقط.

ميزة للأفراد

ويعد التحديث الجديد لفيس بوك بعزل منشورات الشركات والاعلانات عن منشورات الأصدقاء ميزه للمستخدمين واتخذ فيس بوك هذا بعد لجوء المستخدمين إلى تطبيق "تيك توك"، بعد تعنت فيس بوم عن فتح هذه الميزة نتيجة حيث يسمح بعرض الإعلانات والشركات على المستخدمين بين منشورات الأصدقاء.

أين سيظهر؟

سيظهر التحديث الجديد في الصفحة الرئيسية للتطبيق، بعلامة تبويب جديدة تعرف باسم الخلاصات وباللغة الإنجليزية "Feeds"، تتضمن قسم لمنشورات الأصدقاء حسب التسلسل الزمني.

مارك يوضح

وأوضح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إن هذا التعديل يعد من أكثر الميزات المطلوبة من المستخدمين حيث أعلن عن اختبار سياسة جديدة لإزالة المنشورات غير المروجة للصفحات من خلاصة الأخبار، ووضع الصفحة الرئيسة كما هي الان مع زيادة توبيب آخر في أعلى التطبيق باسم الأصدقاء.

بدء التجربة

وبدأ “فيسبوك” سابقا في تجربة النظام الجديد في 6 دول ولاحظ مدراء بعض الصفحات في البلدان التي اختبر عليها النظام الجديد انخفاضًا فعليًا في نسبة وصول منشوراتهم إلى الجمهور يومي الخميس والجمعة، بمقدار الثلثين، مقارنة بالأيام السابقة، وتمثل هذه الخطوة، خبرًا مزعجًا بالنسبة للناشرين من أصحاب المواقع والصفحات العامة، الذين يعتمدون بشكل أساسي على فيسبوك.