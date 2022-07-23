لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟ تعرف على فضلها العظيم في الإسلام

تعد الصلاة هي الركن الأعظم من أركان الإسلام الخمسة، حيث اختصها الله تعالى بالعديد من الآيات التي تمتدح المصلين وتتوعد تاركيها،وكذلك اختصها النبي صلى الله عليه وسلم بالعديد من الوصايا التي تحفز على الحفاظ عليها.

لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟

ورد في ذلك أن صلاة الفجر لها مكانةٌ خاصة؛ فهي من أقرب الصلوات لله تعالى وهذا الوقت يزداد النوم فزيدت هذهالجملة، وقد زاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة في أذان الفجر.

لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟

وصلاة الفجر تُظهر قُرب المسلم من خالقه؛ حين يقوم وينهضُ من نومه في وقت الفجر «وهو وقت يكون الناس فيهنيامًا»، فيقوم ويتوضّأ ويَخرج في هذا الوقت في ظُلمةِ الليل متجاوزًا برد الشتاء وحر الصيف؛ ليُطيع الله تعالى، وليقومبما أمره به ربُّ العزة تبارك وتعالى من صلاة، وقد قال الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: بشّر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.

لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟

صلاة الفجر هي أوّل الصلوات الخمس المفروضات على جميع المسلمين، وواظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم،وحرص السلف الصالح علي أدائها في وقتها، ويطلق عليها صلاة الفجر وصلاة الصبح ولا فارق بين التسميتين.

وصلاة الفجر لا تختلف في الآذان عن كل الصلوات اللهم في عبارة "الصلاة خير من النوم"،حيث قال أهل العلم إنها سنة عن النبي، وهناك من قال أن سيدنا عمر بن الخطاب قد زادها علي الآذان، فيما ذهب البعض علي أن بلال مؤذن الرسول هو أول من نطق بها.

لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟

خيرية الصلاة عن النوم وقت الفجر، لها أسباب عديدة منها أن النوم استجابة لنداء النفس والصلاة استجابة لنداء اللهتعالي فضلا عن النوم موت والصلاة حياة، والأسباب في توضيح خيرية الصلاة علي النوم عديدة منها أن النوم راحةللبن والصلاة راحة للروح فضلا عن أن المؤمن والكافر يشتركان في النوم بينما الصلاة لا يؤديها إلا المؤمن.

لماذا صلاة الفجر خير من النوم؟

والسبب الأهم على هذا الصعيد أن أهل الفجر فئة موفقة وجوهم مسفرة ضاحكة مستبشرة وأوقاتهم مباركة وصلاة الفجرلها مقام رفيع بين الصلوات مصداقا لقوله تعالي: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» الآية238 البقرة، وقال صلى الله عليه وسلم "من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله" رواه مسلم.

دليل للتبروء من النفاق

وهي أيضا دليل للتبرؤ من النفاق، قال عليه السلام: "أثقلُ الصلاةِ على المنافقينَ صلاةُ العشاءِ وصلاةُ الفجرِ ولو يعلمونَما فيهما لأَتَوْهُما ولو حَبْوًا"، من صلى الفجر فكأنما قام الليل كله، وأجر صلاة الفجر ليس ككل الأوقات فهو يعادل حجّةوعمرة وسنته خير من الدنيا وما فيها وقرآنه مشهود "إن قرآن الفجر كان مشهود" بشكل يحث المؤمنين علي أدائه بشكلمنتظم حرصا علي فوائدها وسعيا لإغضاب الشيطان والتبرؤ من معسكر المنافقين.