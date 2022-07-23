زوج شيماء جمال: "صورتني في أوضاع جنسية".. وعمرو أديب يكشف التفاصيل كاملة

كشف الإعلامي عمرو أديب تفاصيل مثيرة عرضها عبر برنامجه الحكاية، فيما يتعلق بقضية مقتل المذيعة شيماء جمال، وتضمنت التفاصيل اعترافات زوجها المستشار المتهم بقتلها.





وأضاف خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة «ام بى سى مصر»، أن القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال أكد أنه يوم الحادث حاول ارضاءها ولم يكن في نيته القتل.

وتابع قراءة اعترفات القاضي الذي قال: «عندما إصطحبتها لتشاهد المزرعة لمحاولة إقناعها بها كإحدى المزايا التي طلبتها للطلاق إعترضت عليها وصرخت بأعلى صوت وقالت جايبنى تضحك عليا وسبتنى بأفظع الألفاظ وحاولت الإعتداء بعلبة مياه غازية، ثم حاولت الإعتداء مرة أخرى بسكين تقطيع فاكهة، وقبل أن تتمكن من قتلى، أمسكت بـيدها ولم ادرى بنفسى إلا وأنا أمسك بطبنجتى وضربتها على راسها بها، وفوجئت بأنها قد أغمى عليها فحاولت إفاقتها، فنظرت إلى وحاولت الإمساك برقبتي، فلم أدرى بنفسى إلا وأنا بخنقها بالإيشارب».

“الست دى لو عاشت هتودينا في داهية”

واستكمل القاضي في اعترافاته: «صديقه حسين المتهم الثانى جاء في تلك اللحظة وقال له الست دى لو عاشت هتودينا في داهية فقام في بتكتيفها وأنا إستمريت بخنقها حتى فارقت الحياة، وقمنا أنا وحسين بالتفكير في التخلص من الجثة، وإقترح على إلقائها بالحفرة المخصصة لعمل الطرانش وبالفعل هذا ما تم، وكان هذا دفاعا عن نفسى لإنها حاولت قتلى بالسكين».

وعن أول لقاء بين المتهم والإعلامية شيماء جمال، قال المتهم انهم إلتقوا بغرض عمل برنامج، موضحا أنهم تقابلوا يوم السبت للإتفاق على الشغل، وتانى يوم الأحد عرضت عليه الزواج، قائلا: «إتفقنا على الزواج العرفى بورقة بيننا، وتزوجنا يوم الثلاثاء وقعدنا عند صحبتها في شقة في حدائق الأهرام ويوم الأربعاء فوجئت بأنها أرسلت لى على واتس آب صور اكونتات أهلى وأصدقائى ثم فيديو وصور بمشاهد العلاقة الجنسية بينهم».