أدعية الفجر وموعد الصلاة بالقاهرة والمحافظات

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أرشيفية
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صلاة الفجر خير من النوم، وهي صلاة لها خصوصية وأجر عظيم، وهناك أدعية مستحبة تقال في هذا التوقيت، حيث يستجاب الدعاء.

ونقدم لكم عبر بوابة الفجر، هذه الخدمة من الأدعية المعروفة في صلاة الفجر وننشر توقيت الصلاة:

 

أدعية صلاة الفجر 

اللهم في فجر يومك هذا أن ترزقنا راحة البال وصدق الإيمان بك في السر والعلن وتبعد عنا ما لا يخافك يا رب العالمين.

اللهم مع ساعات الفجر الأولى قرب منا الأقدار السعيدة والأيام الجميلة وابعد عنا كل ضيق وغم يا الله.

 

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اللهم لا تجعل مكانا للحزن في قلوبنا وأرواحنا وخفف عنا كل ضيق يا الله.

اللهم بحق ساعات السحر اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وازرقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا منك.

اللهم ارحم ضعفي وقلة حيلتي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا الله.

اللهم اجعل فجرك يحمل لنا بشاير الخير ونسمات الرزق.

اللهم مع ساعات الليل انبت في صدورنا الرضا بقضائل وقدرك خيره وشره.

اللهم ارزقنا الدعاء المستجاب وباعد بيننا وبين كل الذبوب والأعمال التي لا ترضاها.

 

 

موعد صلاة الفجر اليوم السبت بالقاهرة والمحافظات 

موعد صلاة الفجر المكتوبة من أكثر ما يبحث عنه الراغبون في أداء الصلاة في مواعيدها حيث يؤذن لصلاة الفجر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 3:21 دقيقة صباحا فيما يؤذن في محافظة الإسكندرية الساعة 3:17 دقيقة فجرا ويؤذن لصلاة الفجر في محافظة السويس الساعة 3:07 دقائق فجرا.

ويتم أداء كافة الصلوات في المساجد وفقا لتعليمات وزارة الأوقاف المصرية والتي فرضتها بشأن التدابير الاحترازية لفيروس كورونا ومتحوراته والتي ظهرت في كافة دول العالم والذي حصد ملايين من أرواح المواطنين مؤخرا في كافة البلدان العربية والأجنبية بالعالم.

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