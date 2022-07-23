the Gray man.. معلومات لا تعرفها عن أغلى فيلم من إنتاج نتفليكس

منوعات
فيلم the Gray man
فيلم the Gray man
Advertisements

تصدر اسم فيلم the Gray man محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد طرح فيلم the Gray man في عدد من دور السينما، إضافة إلى ما حققه الفيلم من نجاح على مستوى العالم عند عرضه في دور السينما في دول أخرى، وهو من بطولة رايان جوسلينج، ومن إخراج الأخوين روسو.

وتستعرض بوابة الفجر في السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن فيلم the Gray man

إيرادات فيلم the Gray man

- فيلم the Gray man من بطولة رايان جوسلينج، كريس إيفانز ومن إخراج "الأخوين روسو".

رايان جوسلينج بطل فيلم the gray man

- تم طرح فيلم the Gray man في دور العرض السينمائية بحضور عدد من النجوم والصحفيين.
- الفيلم عند طرحه في دور العرض السينمائية ما يقرب من ٧٤٣ ألف جنيه.

txt

بعد تصدره تريند Googel.. تعرف على إيرادات فيلم "the Gray man" بمصر

txt

عرض فيلم "The Gray Man" في الرياض بارك بحضور نخبة من الإعلاميين ومحبي السينما


تفاصيل قصة فيلم the Gray man

- قصة فيلم the Gray man تدور حول عميل فى وكالة المخابرات المركزية، يتورط في جريمة قتل للهروب من قوى غامضة بينما يحاول إنقاذ حياه أبنائه الذي لا يعرف على قيد الحياة أم لا.

- القصة مقتبسة من سلسلة كتب مارك جريني الذي كتبها عام ٢٠٠٩ حيث تدور في إطار التشويق والإثارة.

تكلفة فيلم the Gray man

- الفيلم جرى إطلاقه رسميا على شبكة نتفلكس يوم 22 يوليو 2022.

- تكلفة الفيلم وصلت  ٢٠٠ مليون دولار، بذلك أغلى فيلم من إنتاج نتفليكس.

- لبنان أجازت تصنيفه وعرضته بعد تصنيف المشاهدة فوق سن ٢١ عاما دون أي حذف مشاهد.

- بعض الدول فرضت رقابة على عرضه في دور السينما.

فيلم The gray man قصة the Gray man تكلفة the Gray man the Gray man نيتفلكس مشاهدة the Gray man عرض the Gray man the Gray man في مصر

مواد متعلقة

بعد تصدره تريند Googel.. تعرف على إيرادات فيلم "the Gray man" بمصر

عرض فيلم "The Gray Man" في الرياض بارك بحضور نخبة من الإعلاميين ومحبي السينما

رايان جوسلينج يظهر في لطقات جديدة من تصوير مشاهد فيلم Barbie
Advertisements

الأكثر قراءة

كورة لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر KORA LIVE تايم سبورت رابط ماتش الزمالك وسموحة YALLA Zamalek

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA يلا شوت الزمالك ضد سموحة يوتيوب LIVE NOW ماتش الزمالك اليوم رابط سريع

شاهد نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

عاجل.. أحمد يحيى يعلن التراجع عن قرار الاعتزال

عاجل.. ميدو يوجه التحية لسيد عبد الحفيظ بعد رفضه التواجد في الممر الشرفي

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر YALLA يلا شوت الأهلي ضد الجونة يوتيوب LIVE NOW ماتش الأهلي اليوم رابط سريع

برشلونة يخطف الفوز أمام ريال مدريد

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو