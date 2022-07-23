the Gray man.. معلومات لا تعرفها عن أغلى فيلم من إنتاج نتفليكس

تصدر اسم فيلم the Gray man محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد طرح فيلم the Gray man في عدد من دور السينما، إضافة إلى ما حققه الفيلم من نجاح على مستوى العالم عند عرضه في دور السينما في دول أخرى، وهو من بطولة رايان جوسلينج، ومن إخراج الأخوين روسو.

وتستعرض بوابة الفجر في السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن فيلم the Gray man

إيرادات فيلم the Gray man

- فيلم the Gray man من بطولة رايان جوسلينج، كريس إيفانز ومن إخراج "الأخوين روسو".

رايان جوسلينج بطل فيلم the gray man

- تم طرح فيلم the Gray man في دور العرض السينمائية بحضور عدد من النجوم والصحفيين.

- الفيلم عند طرحه في دور العرض السينمائية ما يقرب من ٧٤٣ ألف جنيه.



تفاصيل قصة فيلم the Gray man

- قصة فيلم the Gray man تدور حول عميل فى وكالة المخابرات المركزية، يتورط في جريمة قتل للهروب من قوى غامضة بينما يحاول إنقاذ حياه أبنائه الذي لا يعرف على قيد الحياة أم لا.

- القصة مقتبسة من سلسلة كتب مارك جريني الذي كتبها عام ٢٠٠٩ حيث تدور في إطار التشويق والإثارة.

تكلفة فيلم the Gray man

- الفيلم جرى إطلاقه رسميا على شبكة نتفلكس يوم 22 يوليو 2022.

- تكلفة الفيلم وصلت ٢٠٠ مليون دولار، بذلك أغلى فيلم من إنتاج نتفليكس.

- لبنان أجازت تصنيفه وعرضته بعد تصنيف المشاهدة فوق سن ٢١ عاما دون أي حذف مشاهد.

- بعض الدول فرضت رقابة على عرضه في دور السينما.