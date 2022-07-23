المصريون دفعوا 52 مليون جنيه في أسبوع واحد لمشاهدة هذه الأفلام (تفاصيل وأرقام)

الفن واحد من أهم المجالات التي يهتم بها المصريون لا سيما قطاع السينما، حيث تمثل السينما الجانب جانبا فنيا وترفيهيا مهما في حياة المصريين، وفي هذا الإطار وبالتزامن موسم عيد الأضحى الذي انقضى منذ فترة قصيرة، شهد السينما انتعاشة جيدة بشباك تذاكر الأفلام السينمائية لأفلام الصيف المتنافسة، سواء المصرية أو الأجنبية، الأسبوع الماضى، وحققت الأفلام الـ10 إجمالي 51 مليونا و954 ألف جنيه، وجاء فى الصدارة فيلم «كيرة والجن» بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز وهند صبرى، وسيد رجب، لارا إسكندر، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، محققا 23 مليونا و526 ألف جنيه، الأسبوع الماضى، وفى 3 أسابيع عرض وصل إجمالي إيراداته إلى 80 مليون جنيه.

تامر حسني ضمن المتصدرين

وجاء فى المركز الثانى فيلم «بحبك»، تأليف وإخراج تامر حسنى، فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائى، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، أحمد عزمى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، محققا 13 مليونا و388 ألف جنيه، ليحقق إجمالي فى أسبوعين 32 مليونا و850 ألف جنيه.

واحتفظ بالمركز الثالث فيلم «عمهم» بـ10 ملايين 489 ألف جنيه، بطولة محمد عادل إمام، تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته سيد رجب، محمد لطفى، ومحمود حافظ، وهدى المفتى، وآيتن عامر، ليحقق إجمالي فى أسبوعين 26 مليونا و447 ألف جنيه.





أفلام جديدة بدور العرض

ومن المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائية عددا من الأفلام الجديدة فى أغسطس المقبل، منها فيلم «تسليم أهالى» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، والذى يعرض فى 4 أغسطس، وينافس ضمن ماراثون الصيف السينمائى 2022، ويشارك فى بطولته بيومى فؤاد ومحمد ممدوح ولوسى، من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى، وتدور أحداثه حول مطاردة الفنانة لوسى لبطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لهشام ماجد، الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، ما يضطرهم إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجا وتدور الأحداث بينهما فى إطار كوميدى.

من ناحية أخرى، واصلت الأفلام الأجنبية المعروضة بمصر تحقيق إيرادات معقولة، واكتفى فيلم «Minions: The Rise of Gru»، الذى ينتمى لأفلام الحركة فى إطار كوميدى ثلاثى الأبعاد، إخراج براد ابلسون، وبطولة ستيف كاريل، تراجى بى هينسون، جان كلود فان دام، بيير كوفين، بتحقيق مليون و898 ألف جنيه فى أسبوع عرضه الثالث، ليصل إجمالي إيراداته إلى 6 ملايين و781 ألف جنيه.

يليه فيلم «Jurassic World: Dominion»، محققًا 813 ألف جنيه، فى أسبوع عرضه السادس، ويعد العمل الجزء الثالث من سلسلة «Jurassic World» الشهيرة، وتدور أحداثه حول فشل العلماء فى السيطرة على عالم الديناصورات، واستغلالها فى عمليات الاستنساخ والكسب المادى، لتنجح الديناصورات فى الخروج من حديقتها ويكون العالم فى خطر كبير للغاية.

«Jurassic World: Dominion» بطولة سام نيل، لورا ديرن، برايس دالاس هوارد، إيزابيلا سيرمون، دانييلا بينيدا، عمر سى، مامودو أثى، سكوت هاز، ديتشن لاشمان، كامبل سكوت، ليحقق إجمالي إيرادات 11 مليونا و117 ألف جنيه.

وتلاه فيلم «Top GUN:MAVERICK» محققًا 777 ألف جنيه، وإجمالي 15 مليونا و906 ألف جنيه فى 8 أسابيع، بطولة توم كروز، مايلز تيلر، فال كيلمر، جينيفر كونيلى، جلين باول، وجون هام، ومن إخراج جوزيف كوزنسكى، وتأليف إيرين كروجر، إريك وارن سينجر، كريستوفر ماكوارى.

وحقق فيلم «The Gray Man» قرابة 743 ألف جنيه، فى أول أسبوع عرض له فى مصر، إخراج أنتونى روسو، تأليف جو روسو، بطولة كريس إيفانز، ريان جوسلينج.

وحقق فيلم «the black phone»، بطولة مايسون تيمز ومادلين ماكجرو وجيرمى ديفيز، إيثان هوك، 278 ألف جنيه فى رابع أسابيع عرضه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 2 مليون و271 ألف جنيه.

يليه فيلم «Sonic the Hedgehog 2»، محققا 27 جنيها، وإجمالي فى 12 أسبوعا 4 ملايين و123 ألف جنيه، بطولة بين شوارتز وإدريس إلبا وكولين أوشونيسى وجيم كارى، والأحداث تدور حول شخصية سونيك الذى يقضى وقته فى محاربة الجريمة، لكن حينما يعود دكتور روبوتنيك مجددًا مع رفيقه الجديد ناكلز يبحثان عن مصدر للطاقة يُمكنهما من القضاء على الحضارة.

واكتفى فيلم «hot seat» بتحقيق 13 ألف جنيه، فى ثانى أسابيع عرضه، ليكتفى فى أسبوعين بـ 34 ألف جنيه فقط، إخراج جيمس كولين بريساك، ﺗﺄﻟﻴﻒ ليون لانجفورد، كولين واتس، بطولة ميل جيبسون، شانين دوهيرتى، مايكل وولش، كيفين ديلون، سام أصغرى، إدى ستيلز. تدور أحداث الفيلم حول هاكر يقتحم منشأة بنكية شديدة الأهمية، بينما يسعى رجل آخر للتسلل داخل المبنى وإنقاذ الفتى الشاب من الموقف الحرج.