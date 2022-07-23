دموع نهلة سلامة تجذب اهتمام آلاف المصريين (تفاصيل)

أعلنت الفنانة نهلة سلامة منذ ساعات ماضية، وفاة والدتها، وظهرت خلال الجنازة وهي في حالة انهيار متأثرة بوفاة والدتها التي بكتها بشدة، والتقطت عدسات الصحف هذه المشاهد، وبعد انتهاء الجنازة، تصدرت الفنانة نهلة سلامة محرك البحث الأشهر جوجل في عمليات بحث تخطت الآلاف، مما أدى لاهتمام واسع من قبل المصريين بأخبارها خلال الساعات الماضية.

كانت الفنانة نهلة سلامة أعلنت عن وفاة والدتها السيدة نوال مرسى حسن عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "حبيبتي يا امي وعشقي وكل حياتي الله يرحمك ويحسن إليك إنا لله وإنا اليه راجعون".

من هي والدة نهلة سلامة؟

والدتها هي الفنانة الراحلة نوال الصغير، وهي من مواليد عام 1949، وكانت تزوجت من الملحن المعروف فاروق سلامة وأنجبت منها الفنانة نهلة سلامة ثم وقع الانفصال بالطلاق.





والدها الموسيقى فاروق سلامة وعمها الموسيقى جمال سلامة، عملت فى السينما منذ عام 1987 فى أدوار بارزة، حيث نالت جائزة عن دورها فى فيلم الصرخة، رصيدها الفنى يزيد عن 100 عمل منها 40 فيلما أشهرها أفلام "الغرقانة، جحيم امرأة، صراع الزوجات، كيد العوالم، قانون إيكا، الشجعان، الصرخة، وكر الذئب، خبطة العمر، كله بيلعب على كله".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نهلة سلامة هو مسلسل "نقل عام" كتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، عرض فى 30 حلقة.