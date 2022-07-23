سلوى عثمان: ارتفاع أسعار مايوهات المحجبات لـ 3 آلاف جنيه استفزاز (فيديو)

توك شو
سلوى عثمان
سلوى عثمان
Advertisements

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن المواطن البسيط لن يقدر على مواكبة ارتفاع الأسعار الجنوني، مشيرة إلى أن مايوه للمحجبات ارتفع إلى 3 آلاف جنيه و3500.. ليه؟.  

 

سلوى عثمان: “الناس عايزه تصيف وتفرح وتتبسط”

 

وأضافت الفنانة سلوى عثمان في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الناس عايزه تصيف وتفرح وتتبسط.. وكل واحد بيشتري بناء على قناعاته ممكن يبقى معايا تمنه ولكن مش عايزة اشتريه.. الناس بتشقى وبتتعب ولازم يجي وقت وتحلم وتتفسح شوية".  

 

سلوى عثمان: أتمنى المشاركة مع كريم عبد العزيز في "الحشاشين"


 

تابعت الفنانة سلوى عثمان، كل فئة لها أسعار وكل شخص حر يشتري اللي عايزه ولكن يعني إيه مايوة للمحجبات بالسعر ده مستفز للناس؟ المواطن البسيط نفسه يفرح ويتفسح يومين بعد تعب من الشغل طول السنة".
 

سلوى عثمان مايوهات المحجبات أسعار المايوهات المصايف

مواد متعلقة

سلوى عثمان: أتمنى المشاركة مع كريم عبد العزيز في "الحشاشين"
Advertisements

الأكثر قراءة

كورة لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر KORA LIVE تايم سبورت رابط ماتش الزمالك وسموحة YALLA Zamalek

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA يلا شوت الزمالك ضد سموحة يوتيوب LIVE NOW ماتش الزمالك اليوم رابط سريع

شاهد نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

عاجل.. أحمد يحيى يعلن التراجع عن قرار الاعتزال

عاجل.. ميدو يوجه التحية لسيد عبد الحفيظ بعد رفضه التواجد في الممر الشرفي

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر YALLA يلا شوت الأهلي ضد الجونة يوتيوب LIVE NOW ماتش الأهلي اليوم رابط سريع

برشلونة يخطف الفوز أمام ريال مدريد

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو