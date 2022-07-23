سلوى عثمان: ارتفاع أسعار مايوهات المحجبات لـ 3 آلاف جنيه استفزاز (فيديو)

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن المواطن البسيط لن يقدر على مواكبة ارتفاع الأسعار الجنوني، مشيرة إلى أن مايوه للمحجبات ارتفع إلى 3 آلاف جنيه و3500.. ليه؟.

سلوى عثمان: “الناس عايزه تصيف وتفرح وتتبسط”

وأضافت الفنانة سلوى عثمان في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الناس عايزه تصيف وتفرح وتتبسط.. وكل واحد بيشتري بناء على قناعاته ممكن يبقى معايا تمنه ولكن مش عايزة اشتريه.. الناس بتشقى وبتتعب ولازم يجي وقت وتحلم وتتفسح شوية".





تابعت الفنانة سلوى عثمان، كل فئة لها أسعار وكل شخص حر يشتري اللي عايزه ولكن يعني إيه مايوة للمحجبات بالسعر ده مستفز للناس؟ المواطن البسيط نفسه يفرح ويتفسح يومين بعد تعب من الشغل طول السنة".

