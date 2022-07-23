خبير تنمية بشرية: هذه أعراض السحر والحسد.. منها الخمول (فيديو)

توك شو
الدكتور علاء العساسي
الدكتور علاء العساسي
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قال الدكتور علاء العساسي خبير التنمية البشرية وعلم النفس، إن من أعراض الحسد شعور الإنسان بارتفاع درجة الحرارة وخروج صهد من جسده، لافتا إلى أن التثاؤب والخمول من أعراض الحسد، بينما يشعر الإنسان بمرور خيال إذا كان مصابا بالمس، بينما الحديث أثناء النوم يدل على الإصابة بالسحر".

 

الأشخاص يعلقون فشلهم في الحياة على السحر

 

وأضاف الدكتور علاء العساسي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الكثير من الأشخاص يعلقون فشلهم في الحياة على السحر والأعمال، مطالبا بضرورة تدريس مادة الحسد والسحر في كلية الطب لأن هناك أمراض نفسية وعضوية تشبه في أعراضها الأمراض الروحانية".

 

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تابع خبير التنمية البشرية، الشيطان يصيب الإنسان بالمس والحسد والسحر بواسطة القرين، لافتا إلى أن الحسد جزء من العين، ومن أبرز علامات الإصابة به الشعور بضيق في الصدر عند سماع القرآن، أو التثاؤب والصداع والخمول أثناء الصلاة والخشوع.

السحر والحسد الدكتور علاء العساسي خبير التنمية البشرية وعلم النفس اعراض الحسد

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