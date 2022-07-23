درجة الحرارة 43.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم السبت

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أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

 


وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

"شديد الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس وحتي الثلاثاء المقبل


 

 

حالة البحرين المتوسط والأحمر


بالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون حالة الطقس به من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر فيكون معتدلًا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، وتكون الرياح شمالية غربية.

 

درجات الحرارة اليوم السبت 


وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، على عدد من محافظات الجمهورية، فقد جاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.


 

ء هيئة الأرصاد الجوية اخبار درجات الحراراة لأرصاد توضح حالة طقس اليوم السبت اعرف حالة الطقس

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