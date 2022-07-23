حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وتحذير مهم للمواطنين

أصبح البحث عن حالة الطقس اليوم من أهم العادات اليومية للمواطنين والتي تساعدهم في أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء تواجدهم خارج منازلهم، حيث كشفت الأرصاد الجوية أن حالة طقس اليوم ستشهد ارتفاع في درجة الحرارة، ويسود طقس شديد الحرارة رطب علي القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، رطب حار علي السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المحسوسة علي القاهرة والسواحل الشمالية والصعيد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم ستشهد ارتفاع شديد في درجة الحرارة حيث إن القاهرة سوف تسجل العظمي 36 درجة وتكون المحسوسة 38 درجة، كما ان درجة الحرارة علي السواحل الشمالية تسجل 31 درجة مئوية وتكون المحسوسة 33درجة مئوية، كما أن درجة الحرارة في الصعيد تسجل 42 درجة مئوية وتكون المحسوسة 43درجة مئوية.

ارتفاع نسبة الرطوبة علي انحاء البلاد

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، الأمر الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

ويصل متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 82% خلال ساعات الليل و40% نهارا.

وتسجل الرطوبة 90% على محافظات السواحل الشمالية ليلا 60% نهارا

وتسجل الرطوبة على محافظات جنوب الصعيد 30% ليلا و15% نهارا.

وتسجل الرطوبة علي محافظات شمال الصعيد 50% ليلا و25% نهارا.

وتسجل الرطوبة على جنوب سيناء 60% ليلا و35 % نهارا.

نشاط الرياح على القاهرة والسواحل الشمالية:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط الرياح علي بعض المناطق في القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وعلى سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تصل إلى 2.5 متر.

الأرصاد تحذر من انتشار الشبورة المائية

وحذرت الأرصاد من انتشار الشبورة المائية الخفيفة خلال الساعات الأولى من الصباح حتى الساعة 6 صباحا، على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والطرق من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية للسائقين:

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية بتوخى الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعات المقررة، لتكون الشبورة المائية صباحا حرصا على سلامة المارة والركاب.

نصائح مهمة للمواطنين للاستمتاع بالإجازة الصيفية

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية علي سلامه المتابعين نقدم لكم بعض النصائح للاستمتاع بالإجازة الصيفية وهي كالأتي:

1– تجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس للوقاية مـن ضربات الشمس.

2– الذهاب إلى البحر ابتداء من وقت الشروق حتي وقت الظهيرة أو الذهاب بعد وقت الظهيرة وذلك تجنبًا للتعرض المباشر للشمس.

3– استخدام الكريم الواقي من الشمس.

4– شرب كمية كبيرة من الماء والمشروبات الباردة.

5– ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة.

درجات الحرارة

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية علي راحه متابعيها فسوف نعرض لكم بيان بدرجات الحرارة اليوم على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 35



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 35



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 35



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 30



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 29



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 32



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 36



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 37



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 32



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 32



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 19 العظمى 35



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 36



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 35



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 34



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 37



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 38



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 39



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 40



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 42



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 41



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 39



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 38



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 37



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 36

