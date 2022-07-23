سعر الدولار اليوم السبت 23-7-2022 في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم السبت، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.89 للشراء، 18.95 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:





سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.87 جنيه للشراء.



18.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.89 جنيه للشراء.



18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.89 جنيه للشراء.



18.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.87 جنيه للشراء.



18.97 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.91 جنيه للشراء.



18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.94 جنيه للشراء.



18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار العالمي

صعد الدولار بقوة يوم الجمعة، لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو أيار بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وتراجع اليورو بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الخميس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.35 بالمئة إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36 بالمئة يوم الخميس.

لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضا 0.95 بالمئة وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو أيار وأول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع.

ونزل اليورو 0.44 بالمئة إلى 1.0187 دولار متراجعا أكثر عن المستوى المسجل يوم الخميس عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو أيار وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه.

وزاد الدولار 0.43 بالمئة إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67 بالمئة مساء مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عاما عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لبقية العملات، تراجع الجنيه الإسترليني 0.35 بالمئة إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8 بالمئة، لكنه يظل عند أعلى مستوى منذ نهاية مايو أيار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.47 بالمئة إلى 0.69035 دولار وصعد على مستوى أسبوعي 1.63 بالمئة، لكن ذلك يظل أفضل أداء له منذ 20 مايو.

ارتفاع الدولار خلال الأسبوع الماضي



ارتفعت اسعار الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات هذا الاسبوع بجميع البنوك المصرية، مواصلة مكاسبها منذ بداية الشهر الجاري؛ لتقترب من مستويات 19 جنيه بجميع البنوك.

أسعار “الدولار” تقفز 6 قروش خلال تعاملات الأسبوع:

وشهدت اسعار الدولار في تعاملات البنك المركزي ارتفاعات بقيمة 6 قروش لتصل في المتوسط إلى مستويات 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات الاسبوع، بعدما كانت قد سجلت في بداية التعاملات نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

وعلى صعيد العملات استقرت أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار 18.88 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، والريال السعودى سجل 5.02 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.



بينما سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.50 جنيه للشراء، 22.73 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.20 للشراء، 19.37 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.50 جنيه للشراء، 22.73 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليوم



سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.02 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم



سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 59.07 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

