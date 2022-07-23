«رطوبة مرتفعة وطقس شديد الحرارة».. هذا ما قالته الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم

حرصا من بوابة «الفجر» الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل المتعلقة حول حالة الطقس اليوم، ننشر لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول حالة الطقس اليوم؛ حيث يشهد اليوم ارتفاع شديد في درجات الحرارة بجانب رطوبة مرتفعة، وفقا لما أكدته الأرصاد الجوية في بيانها الصادر اليوم السبت الموافق 23-7-2022.

حالة الطقس اليوم.. شديد الحرارة على كافة الأنحاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تتوقع الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.

بينما تتوقع الأرصاد الجوية أن تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم.. ارتفاع في نسبة الرطوبة

ومن جهتها، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم السبت سيشهد استمرار ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة.

حالة الطقس اليوم.. نشاط للرياح

كما أكدت الأرصاد الجوية على وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، كشفت الأرصاد الجوية أنه تسجل القاهرة الكبرى اليوم 36 درجة والدرجة المحسوسة تصل لـ38 بينما الصغرى تسجل نحو 25 درجة.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، كشفت الأرصاد الجوية أنه تسجل الإسكندرية اليوم 31 درجة والدرجة المحسوسة تصل لـ34 بينما الصغرى تسجل نحو 24 درجة.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، كشفت الأرصاد الجوية أنه تسجل مطروح اليوم 29 درجة والدرجة المحسوسة تصل لـ32 بينما الصغرى تسجل نحو 22 درجة.

درجات الحرارة اليوم في سوهاج

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، كشفت الأرصاد الجوية أنه تسجل سوهاج اليوم 39 درجة والدرجة المحسوسة تصل لـ41 بينما الصغرى تسجل نحو 25 درجة.

درجات الحرارة اليوم في قنا

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، كشفت الأرصاد الجوية أنه تسجل قنا اليوم 40 درجة والدرجة المحسوسة تصل لـ41 بينما الصغرى تسجل نحو 26 درجة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، كشفت الأرصاد الجوية أنه تسجل أسوان اليوم 42 درجة والدرجة المحسوسة تصل لـ43 بينما الصغرى تسجل نحو 28 درجة.