أسعار الذهب اليوم السبت 23-7-2022 في مصر

حافظت أسعار الذهب على استقرارها في مصر خلال بداية تعاملات اليوم، مع ارتفاعها خلال نهاية التعاملات الاسبوعية بالأسواق العالمية، وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلى على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر



سعر الذهب عيار ٢١: 985 جنيها

سعر الذهب عيار ٢٤: 1126 جنيها

سعر الذهب عيار ١٨: 844 جنيها

سعر الذهب عيار ١٤: 658.5 جنيها

سعر جنيه ذهب 7880 جنيها

اسعار الذهب عالميا



ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الرغم من أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب.

txtأسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-7-2022.. عودة الارتفاع للمعدن الأصفر

، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1727.09 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام عند 1680.25 دولار يوم الخميس قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3 بالمئة، وصعد الذهب 1.2 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1727 دولارا للأوق

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 18.78 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين بواقع واحد بالمئة إلى 880 دولارا وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1902.18 دولار.

تراجع أسعار النفط

تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء بنحو 2 % بعد زيادة بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من تضرر الطلب على النفط من تباطؤ اقتصادي محتمل، لكن قلة الإمدادات وانخفاض الدولار حدا من الخسائر.

وبحلول الساعة 11:53 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية سبتمبر أيلول 1.62 دولار أو 1.5% إلى 104.65 دولار للبرميل.

وصعد العقد 5.1% أمس الاثنين وهي أعلى زيادة منذ 12 أبريل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب 1.87 دولار أو 1.8% إلى 100.73 دولار للبرميل. وقفز العقد 5.1% أمس الاثنين في أعلى زيادة مئوية منذ 11 مايو.

وينقضي أجل عقد أغسطس آب لخام غرب تكساس الوسيط غدًا الأربعاء وسجلت العقود الآجلة لسبتمبر أيلول الأكثر تداولًا 99.66 دولار للبرميل بانخفاض 1.76 دولار أو 1.8%.

أسعار الدولار اليوم في مصر

شهدت أسعار الدولار حراك في تعاملات أمس بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري لتستقر في بداية التعاملات اليوم، بعد أن ارتفعت أيضا أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني.

وسجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر، 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة "البنك التجاري الدولي" سجل 18.87 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث ارتفعت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" من 5 إلى 22 قرشا شراء وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة.

وسجلت العملة الأوروبية في بنكي "الأهلي ومصر" 18.99 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 19.01 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق باليورو أمام الجنيه المصري 19.98 جنيه للشراء 19.10 جنيه للبيع.

كما ارتفعت أسعار صرف الجنيه الاسترليني من 9 إلى 23 قرشا شراء وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 22.33 جنيه للشراء و22.62 جنيه للبيع جنيه.. وفي البنك التجاري سجل 22.38 جنيه للشراء و22.60 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري 22.30 جنيه للشراء و22.44 جنيه للبيع.