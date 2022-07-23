تنسيق الثانوية العامة 2022 | شروط الكليات لاجتياز اختبار قدرات وأماكنها

تنسيق الثانوية العامة 2022

تنسيق الثانوية العامة 2022، تعتبر أولى الخطوات التي يقبل عليها طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوين عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، هي معرفة التنسيق من أجل تحديد الوجهة القادمة لهم.

تنسيق الثانوية العامة 2022 مطلوب

وتصدر تنسيق الثانوية العامة اليوم السبت الموافق الـ23 من يوليو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، تزامنا مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد بدء أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية.

البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2022

وزاد بحث الطلاب وأولياء أمورهم عن تنسيق الثانوية العامة 2022 فى ضوء كشف الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجاري.

موعد بدء التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2022

وأوضحت "التعليم والبحث العلمي" أن تنسيق الثانوية العامة 2022 ومكاتبه ستبدأ أعمالها عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية من خلال تنظيم اختبارات القدرات للطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تفرض شروطا محددة للقبول بها من خلال اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ضمن صفوفها.

تنسيق الثانوية العامة 2022 ومواعيد تسجيل الرغبات

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة تسجيل الطلاب في تنسيق الثانوية العامة 2022 تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات عبر الإنترنت عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بدءًا من الاثنين الموافق الـ25 من يوليو 2022 وحتى يوم السبت الموافق الـ6 من أغسطس المقبل.

تنسيق الثانوية العامة 2022 عبر الإنترنت

وأشارت الوزارة إلى حرصها من خلال تنسيق الثانوية العامة 2022 على التيسيير على الطلاب ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية، وما تشهده الدولة المصرية من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات.

الكليات التي تشترط ااجتياز اختبارات القدرات في تنسيق الثانوية العامة 2022

وتقدم بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها الكرام كليات تنسيق الثانوية العامة 2022 التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات في السطور التالية:

- كليات الإعلام.

- كلية التربية الموسيقية والفنية بالزمالك جامعة حلون.

- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

- شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

- كليات التربية الرياضية.

- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

- كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات(حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج).

- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية(وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم "دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).

تنسيق الثانوية العامة 2022 ونتيجة الشهادة الثانوية

ويبحث أبناؤنا طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة وتنسيق الثانوية العامة 2022 من أجل معرفة المرحلة المقبلة ولأي جامعة سيلتحقون آملين في أن تخرج النتائج كما يرغبون.