سعر اليورو اليوم السبت 23-7-2022 في البنوك مقابل الجنيه

استقر سعر اليورو اليوم السبت 23-7-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.18 جنيه للشراء، و19.47 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.16 جنيه للشراء، و19.46 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.23 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



19.23 جنيه للشراء.



19.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



19.18 جنيه للشراء.



19.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



19.20 جنيه للشراء.



19.38 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



19.16 جنيه للشراء.



19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



19.19 جنيه للشراء.



19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



19.22 جنيه للشراء.



19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



19.25 جنيه للشراء.



19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وهبط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB" وسجل 19.22 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع، حتى كتابة هذا التقرير.

سعر الدولار اليوم في مصر



استقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB"، نحو 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر



حافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي على مستواه عند 22.57 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي 22.46 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى بنك مصر 22.51 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم لدى البنك التجاري الدولي "CIB" سجل نحو 22.52 جنيه للشراء، و22.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر



استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت 23 يوليو 2022 لدى البنك المركزي،وحافظ سعر الريال على مستواه لدى البنك المركزي عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 5.02 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي



سجل سعر الدرهم اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 5.15 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي بنحو 61.37 جنيه للشراء،و61.71 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي نحو 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.

رفع الفائدة الأوروبية

قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم لخميس، رفع معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة، للمرة الأولى منذ 2011 وأكثر مما كان متوقعا، في وقت تواجه منطقة اليورو تضخما متسارعا وشبح أزمة طاقة.

ويخرج قرار رفع الفائدة البنك الأوروبي من منطقة الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات لتصبح 0 %.

وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0.50 % وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0.75 %.

وقال البنك إن قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون "تبعا للمعطيات".

تفوق اليورو على الدولار اليوم الأربعاء بعد استقراره فوق مستوى التعادل مع الدولار الأميركي بينما ركز المتعاملون على البيانات الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم والتي من المتوقع أن تظهر تضخمًا عند أعلى مستوى في 40 عامًا.

الأسهم الأوروبية تتراجع



وشهدت الأسهم الأوروبية تراجعًا وساد الهدوء أسواق العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.1% إلى 108.33.

وهبط اليورو 0.2% إلى 1.00375 بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش.

ويركز مراقبو السوق أنظارهم على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. ويتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 8.8% على أساس سنوي في يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود.

وقال محللون إن من شأن تضخم أعلى من المتوقع أن يعزز التوقعات برفع الفدرالي لأسعار الفائدة ويدفع الدولار للصعود، مما قد يتسبب في كسر التعادل بين اليورو والدولار.

وانخفض اليورو 12% تقريبًا هذا العام وهبط إلى أدنى مستوى في 20 عامًا أمس الثلاثاء، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة.