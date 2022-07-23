سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-7-2022 مقابل الجنيه

استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-7-2022، بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



5.02 جنيه للشراء.



5.05 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى





5.02 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



5.00 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



5.02 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر



5.02 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة





4.99 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس





5.00 جنيه للشراء.



5.05 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



5.03 جنيه للشراء.



5.04 جنيه للبيع.

اسعار العملات اليوم

كما استقرت أسعار العملات بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، بلإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.





سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB"، نحو 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.18 للشراء، 19.47 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم



استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 5.15 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي بنحو 61.37 جنيه للشراء،و61.71 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي نحو 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.



التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية

تحرص مصر والسعودية على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في شتى القطاعات، تدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات كونها مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.

خلال العام الماضي، ارتفع حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% ليسجل 7.2 مليار ريال، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية 179 مليار ريال.

ونظرا لموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والقوة العاملة منخفضة التكاليف، تتواجد حاليا نحو 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار.

وتعد المملكة من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال جائحة كورونا، إذ قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد ودائع سابقة بقيمة 2.3 مليار دولار.

في المقابل، وجدت 1035 شركة مصرية فرصا واعدة للاستثمار في السوق السعودية، إذ تبلغ قيمة رأسمال الشركات التي يملكها أو يشارك في ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 مليار ريال، تتركز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد.

من المتوقع أن يحقق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عددا من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، وتمكين البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء.







