تنسيق الثانوية العامة 2022.. كل ما تريد معرفته حول الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المعتمدة

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن تنسيق الثانوية العامة 2022، وازداد البحث في الأونة الأخيرة عن التنسيق عقب إعلان موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، التي من المقرر ظهورها مطلع الشهر المقبل.

وعن تنسيق الثانوية العامة 2022، يشغل هذا قطاع كبير من أولياء الأمور لمعرفة الكليات المقرر أن يلتحق بها الطلاب وفقا للمجموع الكلي الحاصلين عليه في الثانوية العامة 2022.

ويحتل التوتر مكانا كبيرا بين الطلاب وأولياء الأمور، لاقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، لذا يبحثون عن تنسيق الثانوية العامة 2022 من الأن لمعرفة التفاصيل الكاملة حول الكليات والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المعتمدة.

تنسيق الثانوية العامة 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة، وذلك قبل الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2022 للالتحاق بالجامعات والكليات، بهدف توعية الطلاب وأولياء الأمور، منعا للوقوع في الكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الثانوية العامة 2022.. للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

وتستعرض بوبة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية:

تنسيق الثانوية العامة 2022.. الجامعات الحكومية

جامعة القاهرة

جامعة الإسكندرية

جامعة عين شمس

جامعة أسيوط

جامعة طنطا

جامعة المنصورة

جامعة الزقازيق

جامعة حلوان

جامعة المنيا

جامعة المنوفية

جامعة قناة السويس

جامعة جنوب الوادي

جامعة بني سويف

جامعة الفيوم، جامعة بنها

جامعة كفر الشيخ

جامعة بورسعيد

جامعة دمنهور

جامعة السويس

جامعة أسوان

جامعة دمياط

جامعة مدينة السادات

جامعة العريش

جامعة الوادي الجديد

جامعة مطروح

جامعة الأقصر

تنسيق الثانوية العامة 2022.. الجامعات الخاصة

جامعة 6 أكتوبر

جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة مصر الدولية

الجامعة الألمانية بالقاهرة

جامعة الأهرام الكندية

الجامعة البريطانية في مصر

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

جامعة سيناء

جامعة فاروس بالإسكندرية

جامعة النهضة ببني سويف

جامعة المستقبل

الجامعة المصرية الروسية

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة

جامعة هليوبوليس

جامعة الجيزة الجديدة

جامعة دراية بالمنيا

جامعة بدر

جامعة حورس

الجامعة المصرية الصينية

جامعة ميريت

جامعة سفنكس

جامعة السلام

جامعة بدر بأسيوط

جامعة الصالحية الجديدة

تنسيق الثانوية العامة 2022

تنسيق الثانوية العامة 2022.. الجامعات الأهليةجامعة الملك سلمان الدولية

جامعة العلمين الدولية

جامعة الجلالة

جامعة المنصورة الجديدة

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

جامعة النيل الأهلية

الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر

جامعة مصر للمعلوماتية

جامعة حلوان الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية

جامعة بنها الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

جامعة المنيا الأهلية

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

جامعة عين شمس الأهلية

جامعة الزقازيق الأهلية

جامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية

جامعة الإسكندرية الأهلية