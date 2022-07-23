عمرو مصطفى يتصدر تريند جوجل عقب سخريته من صديقه المطرب الشهير

عمرو دياب يسخر من فنان شهير

تصدر الملحن عمرو مصطفى تريند المحرك البحث الشهير جوجل في مصر والسعودية، اليوم الأحد الموافق الـ23 من يوليو 2022 بعدما شارك الجماهير المحبة له برسالة غامضه سخر فيها من فنان كبير لقبه بـ "جدو".

عمرو مصطفى يوجه رسالة لفنان شهير

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الفنان الشهير الذي قصده عمرو مصطفى برسالته التي نشرها على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك" ووجه فيها نصيحة له بالابتعاد عن طريقه ومهددا إياه بفضحه.

منشور عمرو مصطفى

ونشر عمرو مصطفى منشور على حسابه الرسمي عبر فيس بوك سخر فيه من مطرب شهير ولديه جمهور كبير، وكبير في العمر أيضًا ما وضع الجمهور في حيرة، وسط توقعات تشير إلى أنه يقصد المطرب الكبير "الهضبة" عمرو دياب.

رسالة عمرو مصطفى

وكتب عمرو مصطفى في منشوره: "رساله لجدو.. هتبعت ناس ولجان تشتم علي الصفحه ولا هيهز شعره مني فلوس بترميها في الارض.. هتبعت ناس تقول صوته وحش ملكش دعوه انا هغني وصوتي وحش.. هتروح تخلي ناس تسرب الاغاني هطلع افضحك وساعتها هتكون نهايتك بجد".

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى يهدد الفنان الشهير

وأضاف عمرو مصطفى في منشوره: "هتجيب عيال بفلوس تعمل فيديوهات ان الاغاني وحشه هتنجح غصب عنك لإنه ا من القلب.. هتقول فين المشاهدات هقولك ملكش دعوه أنا بعمل الأغاني لنفسي ومش هدفع فلوس زيك يا جدو.. علشان الناس تشوفني ١٠٠٠٠٠ علي الفيسبوك بشرف أحسن من ملايين مزيفين يا جدو.. وفي الآخر اتقل علشان الجاي صعب".

عمرو مصطفى ورسالة ساخرة

واختتم عمرو مصطفى رسالته إلى المطرب الشهير الكبير سنا: "نسيت إنك بعت ناس للموزعين إللي بشتغل معاهم في الخارج علشان انت قلوده قوي.. بس لما تنزل معاهم هفضحك عادي".

آخر أعمال الملحن المطرب عمرو مصطفى

وشارك عمرو مصطفى آخر أعماله الجمهور، والتي كانت أغنية بعنوان "إلا أنا" من ألبومه الجديد عبر قناته على موقع "يوتيوب"، كما نشر برومو الأغنية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، معلقا عليها: "إلا أنا" العرض الترويجي الرسمي - ألبوم "غيراك مين".. قريبا".

عمرو مصطفى وعمرو دياب

آخر أغاني عمرو مصطفى

ونشر عمرو مصطفى صورة من كواليس احدى أغانيه معلقا: "قريبا"، لتنهال عليه التعليقات الإيجابية التي أسعدته ونالت رضائه، ليترقب الجمهور طرح بقية أغاني الألبوم.

مشوار عمرو مصطفى

يُذكر أن الملحن عمرو مصطفى قد عمل مع ألمع نجوم الطرب العربي على رأهم النجم الكبير عمرو الدياب من خلال عدة أغاني على رأسها "أنا أكتر واحد بيحبك" التي حصل بعدها الجائزة الكبيرة "الورلد ميوزيك أوارد"، ليتجه عمرو مصطفى بعدها إلى الغناء في 2007.