تونس تنتفض من جديد.. تعديلات دستورية وإجراءات استثنائية لمحاسبة الفاسدين

عربي ودولي
بوابة الفجر
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كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، الصادق بلعيد برئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة لصياغة مشروع دستور جديد لتونس.

تعليق الدستور

وقد أصدر الرئيس سعيّد، قرارًا بتعليق العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو 2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، بالإضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة.

تجميد البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء

 وقد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرمانًا بتجميد كافة السلطات بالبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، بعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقده رئيس تونس مع القيادات العسكرية والأمنية فى قصر قرطاج لبحث تطورات الوضع فى البلاد.

مظاهرات دعما للاستفتاء 

خرجت مسيرات، دعما للاستفتاء في منافسة شرسة مع مجموعة من الجبهات المطالبة بمقاطعة الاستفتاء المتعلق بالدستور التونسي الجديد.

وحددت الأحزاب والمنظمات الداعمة للمسار الجديد الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد، خرجوا لتنظيم مظاهرات واجتماعات شعبية للمطالبة بالتصويت لصالح “دستور 2022”.

اقتحام مقرات الإخوان

 وقد اقتحم متظاهرون تونسيون، مقرات حركة النهضة الإخوانية، في مدن توزر، والقيروان، وسوسة.

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