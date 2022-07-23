«جميلة وهادئة».. اقتبسي إطلالتك النهارية من حنان ترك (للمحجبات)

تحرص الفنانة حنان ترك على الظهور بإطلالات جذابة وبألوان فاتحة مريحة للعيون، كما تحرص على إرتداء وتنسيق الألوان بشكل بسيط وليس مبالغ فيه، كلها من ألون الطبيعة وليس فيها أي مبالغة، وللفتيات المحجبات التي يمكنهم الخروج في النهار اقتباس إطلالتهن النهارية من حنان ترك، لاعتماده على ألوان تناسب الطبيعة وتتماشى مع ضوء النهار.

حنان ترك من الفنانات التي التزمت بارتدائها الحجاب وفضلت التفرغ للعبادة ولأسرتها، كما تحرص من حين لأخر على التواجد مع جمهورها من خلال فيديوهات ونشر صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة الجماهير.

وأطلت حنان ترك على جمهورها بمقاطع فيديو طريفة داخل منزلها أطلقت عليها "حكايات نونة".

منهم وهي تقوم بأعمالها المنزلية، كما ظهرت في مقطع فيديو أخر وهي تعلم بناتها الصغار القراءة، وفي فيديو ثالث وهي تقوم بصناعة الخبز في المطبخ وتفاعل معها عدد كبير متابعيها متمنيين لها السعادة مع عائلتها.

وتصدرت الفنانة حنان ترك مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، ودائما ما تحرص على الظهور بملابس أنيقة وهي جميلة وهادئة تجمع بين الرقي والاحتشام، وتواكب صيحات الموضع بالألوان الطبيعية الفاتحة الجذابة.

حنان ترك بملابس محتشمة وألوان هادئة

ونقدم لكم في السطور التالية وفقا لما يقدمه موقع الفجر الإلكتروني لمتابعيه الكرام من خدمات إخبارية، إطلالات حنان ترك بملابس محتشمة وألوان هادئة

وحرصت الفنانة حنان ترك في هذه لصورة على ارتداء وشاح بألوان متداخلة ومبهجة تناسب إطلالتك النهارية والحجب حرصت على اختياره بلون هادئ على وجهها.

حنان ترك

وتحرص حنان ترك على إقتناء قطع الملابس الفضفاضة والمتناسقة معها، وتكون إطلالتها كاجول دائما يمكنك الاعتماد علسها حين الذهاب في النهر للنادي أو الجامعة.

وفي هذه الصورة حرصت حنان ترك على رتداء وشاح باللون الكريمي الجميل مع بنطال وبلوزة من لقطيفة وطرحة باللون الكحلي طقم بلون واحد يناسب صاحبت البشرة البيضاء.

حنان ترك

وتقوم حنان ترك بتنسيق طرح الحجاب المتناسقة مع ملابسها وتكون أنيقة وتناسب الفتيات في الإطلالات النهارية.

وفي هذا الصورة ترتدي فستانا من اللون البيض وعليه جكيت من الجينز واسكرف باللون الأخضر لهادئ وحرصت على ارتداء الطرحة من نفس لون الفستان.

حنان ترك

وتتميز حنان ترك، بنها تظر على طبيعتها دون مستحضرات تجميل، حيث تعتمد في غطلالتها على لبساطة ودون المبالغة.

وفي هذه الصورة تحرص حنان ترك على ارتداء ملابس بألوان مبهجة ومائلة للبينك والأبيض تناسب الإطلالة النهارية.



حنان ترك تطمئن جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية

وطمأنت حنان ترك جمهورها، بعد تعافيها من الوعكة الصحية في الفترة الماضية، وذلك عبر حسابها الشخصي على انستجرام، كما شكرتهم على رسائلهم وعبارات التهنئة الجميلة، قائلة "أنا عندي برد كان المفروض أطلع من أسبوع فات، ومحبتش أتاخر عليكو، واستحلمونى واستحملوا صوتي، عاوزة أشكركم وأشكر أسرتي اللي وقفت جانبي وقت مرضي، وكل أصدقائي اللي بيسألوا عليا ودكتور أشرف زكي كان بيكلمنى وبيطمن عليا، وبشكر الجمهور اللى بدعواته الحمد لله بقيت أحسن بكتير وكويسة جدا، ومش عارفة أشكركوا على ايه ولا ايه، وسعيدة انى معاكم وانتو وحشتونى جدا".