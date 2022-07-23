تعرف على أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم 23-7-2022



استقر سعر الدولار اليوم السبت 23-7-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.89 للشراء، 18.95 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.



وفى بنك الإسكندرية سجل 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.89 جنيه للشراء، 18.95 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار بنحو 18.94 جنيها من خلال مصرف أبو ظبي الاسلامي، وننشر سعر الدولار فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وجاءت كما يلي:





أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



18.87 جنيه للشراء.



18.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



18.89 جنيه للشراء.



18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



18.89 جنيه للشراء.



18.95 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



18.87 جنيه للشراء.



18.97 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



18.91 جنيه للشراء.



18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.94 جنيه للشراء.



18.97 جنيه للبيع.



سعر الدولار العالمي



صعد الدولار بقوة يوم الجمعة، لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو أيار بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وتراجع اليورو بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الخميس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.35 بالمئة إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36 بالمئة يوم الخميس.

لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضا 0.95 بالمئة وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو أيار وأول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع.

ونزل اليورو 0.44 بالمئة إلى 1.0187 دولار متراجعا أكثر عن المستوى المسجل يوم الخميس عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو أيار وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه.

وزاد الدولار 0.43 بالمئة إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67 بالمئة مساء مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عاما عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لبقية العملات، تراجع الجنيه الإسترليني 0.35 بالمئة إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8 بالمئة، لكنه يظل عند أعلى مستوى منذ نهاية مايو أيار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.47 بالمئة إلى 0.69035 دولار وصعد على مستوى أسبوعي 1.63 بالمئة، لكن ذلك يظل أفضل أداء له منذ 20 مايو.

وصعد الدولار بقوة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة. وتراجع اليورو بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.35 % إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36 % أمس. لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضا 0.95 % وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو وأول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع.



وهبط اليورو 0.44 % إلى 1.0187 دولار متراجعا أكثر عن المستوى المسجل أمس عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه حسب رويترز.



وزاد الدولار 0.43 % إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67 % مساء مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عاما عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.



و قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، في مؤتمر صحفي اليوم إن الضعف الحالي للين يأتي بسبب قوة الدولار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم عن كورودا القول إن التغيير الطفيف في أسعار الفائدة لن يكون له تأثير كبير على الين، وأشار إلى أن الوون الكوري مستمر في التراجع على الرغم من رفع بنك كوريا لأسعار الفائدة.



وسوف يستلزم الأمر حدوث ارتفاع كبير في أسعار الفائدة للتأثير على الين.

ويقول محافظ بنك اليابان إن التحكم في منحنى العائد لن يؤدي بالضرورة إلى إضعاف الين.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية اليوم أن اليابان سجلت أكبر عجز تجاري نصف سنوي، والذي بلغ 7.9 تريليون ين (57 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022.

وسجلت اليابان، التي تفتقر للموارد، عجزا تجاريا للنصف الثاني على التوالي بعد تسجيلها عجز في النصف الثاني من عام 2021.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

حافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي على مستواه عند 22.57 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي 22.46 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى بنك مصر 22.51 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم لدى البنك التجاري الدولي "CIB" سجل نحو 22.52 جنيه للشراء، و22.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت 23 يوليو 2022 لدى البنك المركزي،وحافظ سعر الريال على مستواه لدى البنك المركزي عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 5.02 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.