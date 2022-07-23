تنسيق الثانوية العامة 2022 | موعد اختبارات القدرات للكليات والرابط والأوراق المطلوبة

معلومات لا تفوتك عن تنسيق الثانوية العامة 2022

تنسيق الثانوية العامة 2022، يبحث أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن اختبارات القدرات للكليات، التي يتم عقدها قبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وتنسيق الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2022.. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2022 وخطوات التقديم لاختبارات القدرات للكليات، التي يشترط بها اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بالعام الجامعي 2022-2023.

تنسيق الثانوية العامة 2022.. موعد انطلاق اختبارات القدرات للكليات

وأشارت الوزارة في بيانها حول تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2022 إلى أنه سيتم فتح باب اختبارات القدرات للكليات يوم الاثنين المقبل 25 يوليو الجاري، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 6 أغسطس المقبل.

تنسيق الثانوية العامة 2022.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات والفئات المسموح بها

1- يدخل الطالب إلى موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 الإلكتروني بالضغط هنــــــــــــــــا.

2- يقوم الطالب بالتسجيل لاختبارات القدرات على موق تنسيق الثانوية العامة 2022.

تنسيق الثانوية العامة 2022 والقدرات

ولفتت الوزارة إلى أن الفئات المسموح لها عقد اختبارات القدرات للكليات حسب تنسيق الثانوية العامة 2022 هم طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، موضحة أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية" ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام "3- 5" سنوات، ضمن شروط وقواعد القبول، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 لهم.

تنسيق الثانوية العامة 2022.. الكليات التي تشترط اجتياز اختبار القدرات للقبول

تتضمن هذه الكليات كلًا من كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة قسم فنون وعمارة، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان ودمياط وبنها وبني سويف، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

تنسيق الثانوية العامة 2022 وكليات التربية

كما تشمل شعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة، كليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات حلوان والسويس وبني سويف وسوهاج، إلى جانب الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.

تنسيق الثانوية العامة 2022 والجامعات التكنولوجية

وتضم الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية حسب تنسيق الثانوية العامة 2022 كل من جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية جامعة بني سويف، وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية وجامعة برج العرب التكنولوجية وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية وجامعة طيبة التكنولوجية وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية وجامعة سمنود التكنولوجية وجامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة والكلية التكنولوجية بالفيوم "دمو"، والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية في محافظة أسيوط.

تنسيق الثانوية العامة 2022.. أماكن التسجيل اختبارات القدرات للكليات

يمكن التسجيل في اختبارات القدرات للكليات للعام الجاري حسب تنسيق الثانوية العامة 2022 عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الضغط هنــــــــــــا.

طرق وخطوات التسجيل في اختبار القدرات للكليات حسب تنسيق الثانوية العامة 2022

1- دخول الطالب إلى موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 الإلكتروني هنـــــــا.

2- إدخال بيانات الطالب "الرقم القومي ورقم الجلوس".

3- تظهر بيانات الطالب الشخصية "رقم الجلوس والاسم والرقم القومي والمحافظة..إلخ".

4- تظهر قائمة اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

5- يختار الطالب نوع القدرات والمواعيد.

6- يتم تحديد موعد يتوجه به إلى الكلية.

7- طباعة إيصال بعد الانتهاء من عملية التسجيل.

تنسيق الثانوية العامة 2022.. كيفية الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات للكليات

ترسل الكليات وتدخل نتائج الامتحانات بشكل مباشر على الصفحة المخصصة للكلية على موقع تنسيق الثانوية العامة 2022 الإلكتروني، لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من بياناتهم "رقم الجلوس واسم الطالب".

كما تزود برامج تنسيق الثانوية العامة 2022 بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا الاختبارات والترشيح يكون بناء عليها، وتكون الكليات مسؤلة عن النتائج خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، ولن يعتد بأية نتائج أخرى بعد إغلاق الموقع

تنسيق الثانوية العامة 2022.. الأوراق المطلوبة عند أداء اختبارات القدرات بالكلية

- رقم الجلوس وصورة منه لكل اختبار.

- صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات.

- عدد 2 صورة شخصية لاختبارات قدرات التربية الرياضية.