بمقدم يصل إلى 85 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شقق بالقاهرة وأكتوبر بادر بحجزها الآن

طرحت وزارة الإسكان مؤخرا عددا من المشروعات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل في القاهرة والجيزة وهم مشروع عصفور الجنة 6 أكتوبر ومشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بمقدم حجر يبدأ من 40 ألف جنيه ويصل إلى 85 ألفا في مشروع القاهرة الجديدة، ونستعرض فيما يلي أهم المعلومات حول المشروعات.

تبدأ وزارة الإسكان، بيع كراسات شروط مشروع عصور الجنة بمدينة السادس من أكتوبر غدا ألحد 24-7-2022، على أن تتلقى طلبات الحجز للراغبين في شراء وحدات سكنية بمساحات مختلفة داخل مشروع عصفور الجنة الذي يقع في منطقة السادس من أكتوبر بدءا من يوم 31 يوليو الجاري.



مشروع عصفور الجنة 6 أكتوبر



مشروع عصفور الجنة 6 أكتوبر 2022، أعلن عنه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حيث كشف الجهاز عن طرح الوزارة لـ 127 وحدة جاهزة للتسليم وكاملة التشطيب والمرافق ومساحات متنوعة إلى جانب تسهيلات وطرق سداد مختلفة.



وطبقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعمير، من تفاصيل مشروع عصفور الجنة 6 أكتوبر 2022، فإن المشروع عبارة عن طرح 127 شقة بمساحات مختلفة تتنوع بين 76 مترًا، 80 مترًا، و81 مترًا، 137 مترًا، ويتراوح سعر الشقق في مشروع عصفور الجنة 6 أكتوبر 2022، ما بين 5702 إلى 6210 جنيهات للمتر.



طرق حجز وحدات مشروع عصفور الجنة



وعن طرق حجز شقق مشروع عصفور الجنة 6 أكتوبر 2022، فيمكن للمواطنين التوجه لمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلون بعد يومين في 24 يوليو الجاري لشراء كراسة الشروط مقابل 305 جنيها، كما يمكن معاينة الوحدات قبل الشراء يوميا ما عدا الجمعة، وذلك عبر التوجه لمقر الجهاز في حلوان لتحديد موعد زيارة مقر المشروع.

أنظمة السداد في وحدات عصفور الجنة



أما عن طرق سداد شقق مشروع عصفور الجنة 6 أكتوبر، فيمكن للراغبين سداد 10%، من قيمة الوحدة كجدية الحجز، ثم دفع 15% من قيمة الوحدة بعد التخصيص وعند الاستلام يتم دفع 25% دفعة استلام، ويتم سداد باقي قيمة الوحدة على 5 أو 10 أو 15 عاما، حسب إمكانيا العميل، مع إضافة بند أنه قد توجد زيادة بنسبة 7% في قيمة الوحدة في حالة وجود تحرك للأسعار.

وفي حال السداد الفوري، يتم منح العميل خصم 3% من قيمة الوحدة، ثم يدفع 50% من قيمتها، ويتم سداد الباقي خلال 3 أشهر من تاريخ التخصيص.

ثانيا: مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة



طرحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان كراسات الشروط الخاصة ببيع 33 وحدة سكنية بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، صباح الاثنين ١٨ يوليو وحتي يوم الخميس ٢٨ يوليو الجاري، بمقر الهيئة الرئيسي في "3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر".

ويتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيهًا اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 18 يوليو وحتي يوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري.



وقال اللواء حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنه سيتم طرح ٣٣ وحدة سكنية للبيع بنظام القرعة في موقع متميز بـ مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، مضيفًا أنه تم تحديد سعر المتر بـ 7800جنيه، وجدية حجز 85 ألف جنيه تمثل 10% من قيمة الوحدة، موضحًا أن هناك تسهيلات كبيرة في السداد حتى ١٠ سنوات، بمساحات " ١٠٩ م٢ - ١٢٤ م٢ - ١٥٢ م٢ "، على أن يتم التسليم في نوفمبر ٢٠٢٢.



تفاصيل وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة



وجاء فى كراسة الشروط الخاصة بوحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، مواعيد دفع جدية الحجز والتى ستكون بمقدم 10% من قيمة الوحدة، ودفعة التخصيص فى 1/9/2022 بنسبة 25% من قيمة الوحدة ودفعة التعاقد والاستلام بقيمة 25% من قيمة الوحدة بتاريخ2/2022 1/1.

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم تقديم طلبات الحجز لـ الوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيهًا اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق ١٨ يوليو وحتي يوم الخميس الموافق ٢٨ يوليو الجاري، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في "3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر".

كيفية التخصيص في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة



وأشار الدكتور حسام رزق، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك يوم الاثنين الموافق ١٥ أغسطس المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خصصت أرقام تليفونات للاستعلام وهى: " ٢٢٧٢٤٨٩٨ - ٢٢٧٢٤٨٩٧ ".

ويوجد بالمشروع مول تجاري ومبنى إداري واجتماعي، ومسجد ومنطقة خدمات، خصصت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أرقام تليفونات للاستعلام وهى: ٢٢٧٢٤٨٩٨ – ٢٢٧٢٤٨٩٧.

مهلة تنفيذ المشروعات بقطع أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

على جانب أخر، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم بدء سريان منح مهلة 6 أشهر اعتبارًا من أمس الأول دون مقابل تضاف إلى مدة تنفيذ المشروعات بقطع الأراضي المخصصة بالمدن الجديدة، والتي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعٍ سابق، تلبية للطلبات المقدمة للهيئة، ولاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها بالمدن الجديدة، وأسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن المهلة تسري أولًا للمشروعات المُخصصة ( لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة بأنشطة ( عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نواد – صناعي )، بالشروط التالية:ألا تكون الأرض ملغاة، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخه، والتنازل عن جميع الدعاوي المُقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذي تحميه، وتسرى هذه المهلة دون مقابل على الأراضي التي تم منحها مهلة بمقابل مادى ولا تزال سارية من تاريخ الإعلان، على أن يتم إرجاء المهلة ( بمقابل مادى )، ويُعاد تقييم الموقف في ضوء نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المهلة( 6 أشهر دون مقابل)، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة والمنظمة لذلك، وأحكام اللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن.

وأضاف نائب رئيس الهيئة: ثانيًا، بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة أو الحصة العينية، يتم منحها المهلة المذكورة وفقًا لما يلى: استمرار نسبة الشراكة طبقًا للعقود التي سبق إبرامها، والالتزام ببنود التعاقد فيما يخص تسليم الحصص العينية والتدفقات النقدية في مواعيدها.