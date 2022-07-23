في ذكراها.. ما هي أسباب اندلاع ثورة 23 يوليو؟

تقارير وحوارات
بوابة الفجر
Advertisements

تحل اليوم السبت، الذكى الـ70 لثورة 23 يوليو المجيدة، التي دائما ما تبقى في قلوب المصريين بسبب الإنجازات التي حققتها، وانحيازها لصالح الشعب في بناء الجمهورية.

لهذا نعرض لكم أسباب تلك الثورة التي غيرت تاريخ مصر الحديث.

قصة الثورة

تبدأ قصة اندلاع ثورة 23 يوليو التي قام بها الضباط الأحرار إلي العديد من الأسباب التي أدت إليها.
وهذا بسبب الظروف التي كانت تعيشها مصر من الفساد والمحاسبية.

وهذا قد ظهر في حرب فلسطين عام 1948 التي نجمت عنها خسائر الجيش المصرى والعربي وأدي علي خسارة أراض فلسطين.

وهذا بسبب الأسلحة الفاسدة التي كانت تقتل أبناء الجيش المصري.
وهذا كان  سبب في ظهور تنظيم الضباط الأحرار التي حاول أن يغير الفساد الذي أدى إلى قتل الجيش المصري.

الشعب المصري
الزعيم جمال عبد الناصر

نجاح الضباط الأحرار

استطاع الضباط الأحرار في حسم انتخابات النادي الضباط وذلك بقيادة اللواء محمد نجيب أمر الذي جعل الملك يقوم بإلغاء الانتخابات.

الضباط الأحرار

أسباب الثورة

كانت أسباب اندلاع الثورة عدة أسباب وهي:
1) عدم العدالة الاجتماعية
2) فساد الجيش
3) الاستعمار
4) عدم الحياة الديمقراطية
5)  سيطرة رأس المال على الحكم.
6) زيادة الإقطاع

txt

أفضل أيام الوطن (5).. معالم ثورة 23 يوليو


عدم العدالة الاجتماعية

ظهرت في تلك الفترة تقسيم طبقي بشكل ضخم وهذا ظهر، بالإضافة إلى أن أولاد الشعب لا يحق لهم أن يكون في صفوف الصفوة من اولاد الباشوات.


الإقطاع

كان الفلاح المصري يعيش حياة صعبة لأنه كان يقوم بزراعة الأرض ولكن خيرها ليس له لأنها كانت في يد رجال الإقطاع الذين كانوا يأخذون الالف الفدادين الزراعية.

أخبار ثورة 23 يوليو ثورة يوليو اسباب إندلاع الثورة يوليو شهر الثورة مجلس قيادة الثورة كتب علي فوزي
Advertisements

الأكثر قراءة

كورة لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر KORA LIVE تايم سبورت رابط ماتش الزمالك وسموحة YALLA Zamalek

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA يلا شوت الزمالك ضد سموحة يوتيوب LIVE NOW ماتش الزمالك اليوم رابط سريع

شاهد نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

عاجل.. أحمد يحيى يعلن التراجع عن قرار الاعتزال

عاجل.. ميدو يوجه التحية لسيد عبد الحفيظ بعد رفضه التواجد في الممر الشرفي

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر YALLA يلا شوت الأهلي ضد الجونة يوتيوب LIVE NOW ماتش الأهلي اليوم رابط سريع

برشلونة يخطف الفوز أمام ريال مدريد

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو