في ذكراها.. ما هي أسباب اندلاع ثورة 23 يوليو؟

تحل اليوم السبت، الذكى الـ70 لثورة 23 يوليو المجيدة، التي دائما ما تبقى في قلوب المصريين بسبب الإنجازات التي حققتها، وانحيازها لصالح الشعب في بناء الجمهورية.

لهذا نعرض لكم أسباب تلك الثورة التي غيرت تاريخ مصر الحديث.

قصة الثورة

تبدأ قصة اندلاع ثورة 23 يوليو التي قام بها الضباط الأحرار إلي العديد من الأسباب التي أدت إليها.

وهذا بسبب الظروف التي كانت تعيشها مصر من الفساد والمحاسبية.

وهذا قد ظهر في حرب فلسطين عام 1948 التي نجمت عنها خسائر الجيش المصرى والعربي وأدي علي خسارة أراض فلسطين.

وهذا بسبب الأسلحة الفاسدة التي كانت تقتل أبناء الجيش المصري.

وهذا كان سبب في ظهور تنظيم الضباط الأحرار التي حاول أن يغير الفساد الذي أدى إلى قتل الجيش المصري.

الشعب المصري

الزعيم جمال عبد الناصر

نجاح الضباط الأحرار

استطاع الضباط الأحرار في حسم انتخابات النادي الضباط وذلك بقيادة اللواء محمد نجيب أمر الذي جعل الملك يقوم بإلغاء الانتخابات.

الضباط الأحرار

أسباب الثورة

كانت أسباب اندلاع الثورة عدة أسباب وهي:

1) عدم العدالة الاجتماعية

2) فساد الجيش

3) الاستعمار

4) عدم الحياة الديمقراطية

5) سيطرة رأس المال على الحكم.

6) زيادة الإقطاع



عدم العدالة الاجتماعية

ظهرت في تلك الفترة تقسيم طبقي بشكل ضخم وهذا ظهر، بالإضافة إلى أن أولاد الشعب لا يحق لهم أن يكون في صفوف الصفوة من اولاد الباشوات.



الإقطاع

كان الفلاح المصري يعيش حياة صعبة لأنه كان يقوم بزراعة الأرض ولكن خيرها ليس له لأنها كانت في يد رجال الإقطاع الذين كانوا يأخذون الالف الفدادين الزراعية.