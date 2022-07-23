رابط حجز امتحان القدرات 2022 للكليات.. تعرف على طريقة التسجل

هناك العديد من الكليات التي يحتاج القبول بها لاجتياز اختبارات القدرات الخاص بها، جعل طلاب الثانوية العامة لعام 2022 يبحثون عن رابط حجز امتحان القدرات 2022 للكليات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس الماضي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء مكتب التنسيق أعماله بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

رابط حجز امتحان القدرات 2022 للكليات

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط حجز امتحان القدرات 2022 للكليات، وفقا لما أعلنته الوزارة في بيان لها، فضلا عن الكليات التي يحتاج القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتي جاءت كالتالي:

طريقة التسجيل لحجز اختبارت القدرات

- تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب فرصة التسجيل لحجز اختبارت القدرات عبر موقع التنسيق من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــا).

- ثم تظهر أمام الطالب قائمة الكليات حتى يختار منها الكلية التي يريد الالتحاق بها.

- وبعد الاختيار يقوم بإدخار الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به.

- طباعة الأيصال والذي يحتوي على بعض البيانات مثل «موعد الاختبار، مكان الاختبار، نوع الاختبار».

جميع الكليات التي تشترط اجتياز القدرات

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها، هى:

- كليات الإعلام.

- كليات الفنون الجميلة «فنون– عمارة».

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان - دمياط – بنها – بني سويف».

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- شعبتي التربية الفنية بكليتي «التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس».

- شعبتي التربية «التربية الفنية والتربية الموسيقية» بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها «ميت غمر – منية النصر».

- كليات التربية الرياضية.

- كلية التربية بالإسماعيلية «شعبة التربية الموسيقية» جامعة قناة السويس.

- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

- كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات «حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج».