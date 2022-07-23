تنسيق الثانوية العامة 2022.. وهذا موعد تسجيل رغبات اختبارات القدرات

تنسيق الثانوية العامة 2022 من الكلمات التي تعتبر أكثر بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي خلال الساعات القليلة الماضية، ويسعى الطلاب لمعرفة شروط الكليات التي يودون الالتحاق بها.

وبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022، أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك تحت بند تنسيق الثانوية العامة 2022.

ونشرح لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، تنسيق الثانوية العامة 2022 وموعد تسجيل رغبات اختبارات القدرات، وهي على النحو التالي:-

تسجيل الرغبات في أداء اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك في الفترة من يوم الاثنين الموافق 25 يوليو حتى السبت 6 أغسطس.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبار قدرات

ونستعرض فيما يلي، الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي كالتالي:-

1- كليات الإعلام.

2- كليات الفنون الجميلة "فنون – عمارة".

3- كليات الفنون التطبيقية بجامعات "حلوان - دمياط – بنها – بني سويف".

4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7- شعبتا التربية الفنية بكليتي "التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس"

8- شعبتا التربية "التربية الفنية والتربية الموسيقية" بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر – منية النصر".

9- كليات التربية الرياضية.

10- كلية التربية بالإسماعيلية "شعبة التربية الموسيقية" جامعة قناة السويس.

11- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

12- كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات "حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج".

13- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم) – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).