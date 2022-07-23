ملخص مباراة مان يونايتد ضد استون فيلا (2/2) وديا.. ريمونتادا رائعة للفيلانز

انتهت مباراة مان يونايتد ضد استون فيلا المثيرة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب بيرث أرينا في استراليا، في إطاز استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2023.

وحقق الفيلانز ريمونتادا رائعة ومثيرة، في مباراة مان يونايتد ضد استون فيلا، بتحويل تأخره بهدفين إلى تعادل في الوقت بدلا من الضائع قبل صافرة النهاية، ليفرض التعادل على الشياطين الحمر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أهداف مباراة مان يونايتد ضد استون فيلا الودية، وهي على النحو التالي:-

أهداف مباراة مان يونايتد ضد استون فيلا

وانتهت مباراة مان يونايتد ضد استون فيلا بنتيجة (2/2)، حيث افتتح جادون سانشو التسجيل الشياطين الحمر في الدقيقة 25، ثم أضاف ماني كاش الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل ليون بايلي هدف أستون فيلا الأول في الدقيقة 49، ثم أدرك كالوم تشامبرز التعادل في الدقيقة الثالثة في الوقت الإضافي بعد نهاية المباراة 93+ من ضربة رأس متقنة.

مان يونايتد يواصل استعداداته للموسم الجديد 2023

ويواصل مان يونايتد استعداداته للموسم الجديد 2023، حيث خاض 3 مباريات ودية سابقة أمام ليفربول وحقق الفوز برباعية دون رد، وفاز 4-1 أيضا علي ميلبورن فيكتوري الأسترالي في المباراة الثانية، وفي اللقاء الثالث فاز على كريستال بالاس بنتيجة 3-1.

وسيتوجه مان يونايتد إلى أوسلا السويدي، حيث سيلعبون مباراة ودية ضد أتلتيكو مدريد في 30 يوليو، ثم ينهون تدريباتهم ضد رايو فاليكانو في 31 يوليو.

صفقات مان يونايتد الجديدة

وعزز مان يونايتد صفوفه بصفقات جديدة من العيار الثقيل، حيث تعاقد مع المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، قادمًا من صفوف أياكس الهولندي، والمدافع الهولندي مالاسيا، ولاعب الوسط الدنماركي كريستين إيريكسين.

فيما يبحث فريق أستون فيلا عن تقديم عروض قوية في مبارياته الودية للاطمئنان على حالة اللاعبين الفنية والبدنية قبل بداية الموسم، بعدما استطاع أن يعقد صفقات قوية خلال الفترة الحالية ولعل أهمها هو تفعيل بند الشراء في عقد الجناح البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني، مقابل 20 مليون يورو.