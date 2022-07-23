اسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ببنك مصر بعد زيادتها 1%

الاقتصاد
بنك مصر يرفع الفائدة
بنك مصر يرفع الفائدة على بعض شهادات الاستثمار
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قرر بنك مصر  زيادة  اسعار الفائدة على عدد من شهادات الاستثمار التى يصدرها بنسبة 1%، كما قام بالغاء اصدار شهادات اخري.

 

رفع الفائدة على شهادات ذات اجال 5 و7 سنوات:

وكشف بنك مصر عبر موقعه الالكتروني أن قرر  رفع الفائدة على  شهادات الادخار  ذات اجال 5 و7 سنوات كما قرر وقف شهادات قف الشهادتين التراكمية أجل 5 و10 سنوات التي يصرف عائدها مع نهاية آجال الشهادة  بعدما الغي اصدار شهادات 18% بعد تحقيق المستهدفات منها.

 

اسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ببنك مصر 

وتستعرض الفجر من خلال التقرير التالي  الأنواع المختلفة التى يصدرها بنك مصر من الشهادات واسعار العائد عليها بعد التغيرات التى حدثت عليها مؤخرا.

شهادة القمة أجل 3 سنوات: 

نسبة الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد عليها شهريا، بشكل ثابت على مدار أجلها، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاته دون حد أقصى.

 

شهادة أجل 5 سنوات (ذات عائد ثابت): 

رفع سعر الفائدة 1% لتصل إلى 10% سنويا من 9% سابقا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 1200 جنيه دون حد أقصى للشراء.

 

شهادة أجل 5 سنوات (ذات عائد ثابت): 

رفع سعر الفائدة 1% من 9.5%% إلى 10.5% سنويا، ويصرف العائد سنويا ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه دون حد أقصى للشراء.

 

شهادة أجل 7 سنوات (ذات عائد ثابت):

 رفع سعر الفائدة 1% ليصل إلى 10.75% سنويا من 9.75% ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من 750 جنيها دون حد أقصى للشراء.

 

شهادة أجل 3 سنوات ذات العائد المتغير:

 نسبة الفائدة متغيرة يوميا ترتبط بمؤشر كونيا لدى البنك المركزي الذي تم اعتماده مؤخرا، ويتم من خلاله تحديد الفائدة، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 500 جنيه، دون حد أقصى للشراء.

 

شهادة أجل 3 سنوات ذات العائد المتغير بدورية صرف ربع سنوية: 

نسبة الفائدة 11.5% سنويا حاليا وترتبط بمتوسط سعر الكوريدور لدى البنك المركزي بزيادة 0.25% وهو مؤشر يتم تحديد متوسط أسعار الفائدة فيه على الإقراض والإيداع أمام البنوك بناءً على التضخم، ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه دون حد أقصى للشراء.

 

شهادة أمان المصريين: 

تمنح وثيقة تأمين وعائدا سنويا بنسبة فائدة 13% سنويا، ويصرف العائد في نهاية المدة بعد سداد قيمة الأقساط ويبدأ الشراء من 500 جنيه، وبحد أقصى 2500 جنيه.

 

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