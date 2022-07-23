جازبروم تضخ 42.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا

صرح المتحدث باسم شركة جازبروم الروسية سيرجي كوبريانوف، بأن الشركة تضخ 42.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا من خلال محطة سودجا لضخ الغاز.

وقال كوبريانوف، إن الجانب الأوكراني أكد عبور الغاز عبر أوكرانيا بمقدار 42.1 مليون متر مكعب اليوم /السبت/ بينما بلغ حجم الضخ في اليوم السابق 41.9 مليون متر مكعب - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

وأشار المتحدث إلى أن الجانب الأوكراني رفض طلب ضخ الغاز عبر محطة "سوخرانوفكا".

يذكر أنه في مايو الماضي، قالت هيئة تشغيل نظام نقل الغاز في أوكرانيا إنها ستغلق نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا اعتبارا من 11 مايو بسبب القوة القاهرة: ويزعم أن الشركة غير قادرة على مراقبة محطة ضاغط نوفوبسكوف الحدودية في منطقة لوهانسك.

ولذلك ترفض أوكرانيا طلبات نقل الغاز ولن تقبل الغاز عبر هذه المحطة.

وردا على اقتراح هيئة تشغيل نظام نقل الغاز في أوكرانيا بتحويل حجم النقل بالكامل إلى محطة توزيع الغاز سودجا في منطقة كورسك، صرحت شركة جازبروم أن هذا سيكون مستحيلا من الناحية الفنية بسبب مواصفات مخطط التدفق الروسي.

وقالت جازبروم أيضا إن العقوبات الروسية، المفروضة على عدد من شركات الطاقة الأجنبية، تمنع الشركة من استخدام خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا للعبور عبر بولندا.

مسؤول ألماني يتوقع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في ألمانيا

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس أن، ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيتحمله المستهلكين في ألمانيا اعتبار من الخريف القادم.

إليكم أبرز تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم

90% من فروق أسعار الغاز بين المصادر والبدائل سيتم تمريرها إلى المستهلكين وسيتحملها المستهلك في ألمانيا.



لا يمكن لحكومة ألمانيا منع آثار ارتفاع الأسعار من اختراق الاقتصاد الألماني والأسواق.

إنقاذ شركة الطاقة الألمانية يونيبر مهم لقطاع الطاقة في ألمانيا في ظل أزمة الغاز الطبيعي.



روسيا لا تفي بالتزامها بشأن تدفقات الغاز الطبيعي إلي ألمانيا.



المستهلكين في ألمانيا سيتعرضون لمزيد من الضغوط في الاضطرار إلى التعامل بالفعل مع ارتفاع تكاليف الحياة والأسعار على أساس يومي.



وفي الوقت نفسه، أفاد البنك الاتحادي الألماني اليوم في تقريره الشهري الصادر اليوم إلى أن الاقتصاد بألمانيا سيتوسع بأقل من المتوقع مع تفاقم أزمة الطاقة للتوقعات ووصف الوضع الاقتصادي في ألمانيا بأنه محزنا للغاية.