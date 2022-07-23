تصريح هام لوزير التعليم بشأن نتائج الثانوية العامة

أخبار مصر
طارق شوقي
طارق شوقي
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علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على بعض الشائعات التي يتم تداولها بشأن إمكانية تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة، حيث أكد أن كل من يدعي ذلك هو من قبيل النصب والاحتيال.

 

طارق شوقي: التصحيح الإلكتروني مؤمن بالكامل

وكتب شوقي عبر صفحته على “فيس بوك”: “كل المواقع أو الأفراد الذين يتسابقون بادعاء القدرة على تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة ما هم إلا جماعات تحترف النصب والاحتيال، يحدث هذا كل عام للأسف ويقع الكثيرون في هذا الفخ، لا صحة لمثل هذه الادعاءات والتصحيح الإلكتروني مؤمن بالكامل وكافة حقوق الطلاب محفوظة”.

 

وفي وقت سابق، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن العمل مستمر حتى بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، معلقا: «هنكمل المشوار»، وجار العمل على إعداد النتيجة، والاستعداد للتظلمات، وطباعة كتب العام المقبل، موجها التحية للعاملين بمنظومة التعليم.
 

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وأشار «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»،  إلى أن التصحيح الإلكتروني لا يتدخل به عنصر بشري، معتبرا أن التظلمات ليس لها فائدة مع وجود التصحيح الإلكتروني، معلقا: «ده لو الناس عايزه نصحتي، ولكن التظلم حق للطلاب».

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن تظلمات العام الماضي لم تغير النتيجة، فالتصحيح الإلكتروني لا يخطئ.

صورة لمنشور وزير التعليم عبر فيس بوك
صورة لمنشور وزير التعليم عبر فيس بوك
طارق شوقي وزير التربية والتعليم التصحيح الإلكتروني الثانوية العامة

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