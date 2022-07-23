سارة صبري.. أول رائدة فضاء مصرية (تعرف عليها)

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سارة صبري
سارة صبري
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تطير المهندسة المصرية سارة صبرى، إلى الفضاء ضمن رحلة New Shepard رقم 22 التابعة لشركة Blue Origin، لتصبح أول رائدة فضاء مصرية.

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الرحلة تضم 5 أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال والمملكة المتحدة، ضمن طاقم مكون من 22 شخصا تابعين لشركة NewShepard.

اسم ساره جاء ضمن رواد فضاء عالميين من أهمهم الكوبى كوتون المؤسس المشارك لشركة Dude Perfect، ورائد الأعمال البرتغالى ماريو فيريرا، ومتسلقة الجبال البريطانية الأمريكية فانيسا أوبراين، وقائد التكنولوجيا كلينت كيلى 3،  وستيف يونغ الرئيس التنفيذى السابق لشركة Young’s Communications LLC (Y-COM).

نبذة عن المهندسة سارة صبرى:

هى مؤسس مبادرة الفضاء العميق (DSI)، وهى منظمة غير ربحية تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول لأبحاث الفضاء، وأصبحت أول رائدة فضاء تناظرية فى مصر عام 2021 بعد إكمال مهمة قمرية استغرقت أسبوعين لمحاكاة الظروف القاسية التى يواجهها رواد الفضاء فى الفضاء المدارى.

حصلت سارة على درجة البكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودرجة الماجستير فى الهندسة الطبية الحيوية من بوليتكنيكو دى ميلانو وتسعى حاليا للحصول على درجة الدكتوراه فى علوم الفضاء مع التركيز على تصميم بدلة الفضاء.
 

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سارة صبري.. أول رائدة فضاء مصرية (تعرف عليها)

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