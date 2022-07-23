اغنية محمد منير الجديدة تثير الجدل حول سرقة كلماتها.. وأكرم حسني يرد

تصدرت اغنية محمد منير الجديدة (للي) تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أثارت الجدل حول سرقة كلماتها.

أكرم حسني يرد على اتهامات سرقته لكلمات اغنية محمد منير الجديدة

ورد الفَنّان أكرم حسني على الاتهامات التي طالته الساعات الماضية بسرقته لكلمات اغنية محمد منير الجديدة «للي» التي تعاون فيها مع «الكينج»، والتي لاحقته من الشاعر عادل صابر.

وقال أكرم حسني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في منشور مطوّل على الأخبار المُنتَشِرَة بسرقة اغنية محمد منير الجديدة قائلًا: «قريت من شوية بوست بيتهمني بسرقة كلمات أغنية (للي) من شاعر من جنوب مصر الحبيب وبعدها اكتر من صحافي كلمني بيطلب مني رد على الاتهام ده... ف خلوني أوضح كذا نقطة: أولًا: كل الحب والاحترام والتقدير لكل موهبة فنية بتقدم فن يحترم الجمهور وجنوب مصر خرجلنا شعراء وأدباء كتير علي رأسهم الخال الابنودي رحمة الله عليه

ثانيًا: أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاحًا مؤقتًا. ثالثًا: تشابه جملة من الأغنية التي تتكون من 12 بيتًا مع جملة للشاعر لا يعني السرقة وإنما توارد الأفكار أمر طبيعي. رابعًا: لما كتبت الأغنية كانت مكونة من ٢٠ بيت اختار منهم الكينج ١٢ بيت وتم تسجيلهم ف معتقدتش اللي كتب ٢٠ بيت هتقف معاه في جملة عشان يسرقها».

وتابع حسني: «أنا بكتب أغاني بقالي أكتر من ٨ سنين من خلال برامج ومسلسلات وأعمال فنية قدمتها، وكنت على سبيل المثال في أغاني برنامج أبو حفيظة قبل ما بستخدم لحن أي أغنية في البرنامج برجع لجمعية المؤلفين والملحنين وأسدد الرسوم حفظًا لأصحاب حقوق الملكية الفكرية... ف اللي يعمل كده بيتهيألي صعب يحط نفسه في موقف زي ده. سادسًا: أنا مهنتي الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغاني من باب الهواية ف أنا مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسي كشاعر... أنا بعمل ده بحب. وأخيرا... أنا كتبت البوست ده مش دفاعًا عن نفسي ولكن لاحترامي للجمهور المحترم اللي بيثق فيا ف حبيت أوضح له.. أشكركم وآسف على الإطالة».

أزمة الشاعر عادل صابر مع أكرم حسني

كان الشاعر عادل صابر قد أثار أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية بعد تَوجيهه اتهامًا مباشرًا للفنان أكرم حسني، (كاتب وملحن اغنية محمد منير الجديدة «للَي»)، بسرقة كلماتها من أحد مؤلفاته الشعرية التي كان كَتَبها منذ فترة، حيث أوضح صَابر عَبر صَفحته الشّخصية على «فيسبوك»، تفاصيل الأزمة، قائلًا: «بالتأكيد تَعلمون أيها الأصدقاء بواقعة الأغنية الجديدة للفنان الكبير محمد منير التي طُرِحَت أمس، والتي لم أعلم بها ولا بوقائعها، إلا من خلال اتصال الكثير من الإعلاميين المشاهير والصحافيين، وأدباء وشعراء مصر الكبار، بعد طرح الأغنية الجديدة بساعة».

وتابع صابر في منشوره: «لا أريد أن أطيل عليكم في الموضوع، لكن أوجزه الإعلامي الشهير بالتلفزيون المصري محمد موافي على صفحتي، والأديب الكبير العالمي أحمد أبو دياب، بهذا المنشور المكثف الذي وضح فيه ما حدث، والأمر سيطرح قريبًا أمام القضاء للحسم في الموضوع، وتولى القضية مكتب المحامي القدير المعروف في الأوساط الأدبية أدهم العبودي، أسد المحاكم، وهو غني عن التعريف، وله صولات وجولات في قضاياه، دون تجريح أو هجوم على أحد».

جدير بالذكر أن النجم أكرم حسني شارك في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «مكتوب عليا»، بمشاركة كل من أيتن عامر وهنادي مهنى وهلا رشدي والعديد من النجوم، حيث حقق المسلسل ردود فعل إيجابية كبيرة بالإضافة لتصدر أغنيته «ستو أنا» منصات الأكثر استماعًا وتداولًا من الجمهور.