القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية.. كلاسيكو الأرض

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برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
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ينتظر عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في مصر والعالم أجمع، المباراة الأقوى على وجه الأرض والتي لها جماهيرية كبيرة، لذا يبحث الجمهور بشكل مكثف عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية لمتابعتها.

وازدادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية.

ويخوض برشلونة ثاني ودياته في معسكر أمريكا استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023، عندما يواجه ريال مدريد الذي سيخوض وديته الأولى هذا الموسم، فجر الأحد، في ملعب كشمان فيلد بلاس فيجاس الأمريكية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية، وهي على النحو التالي:-

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية هي قناة "الرابعة" العراقية الرياضية في العراق والشرق الأوسط بالكامل.

وتتواجد قناة "الرابعة" على القمر الصناعي نايل سات، وأعلنت في وقت سابق حصولها على حقوق بث جميع مباريات بطولة الأبطال الودية.

تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11334.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الودية (كلاسيكو الأرض) 

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد الودية (كلاسيكو الأرض)، في تمام الساعة 5 فجرا بتوقيت القاهرة، والساعة 6 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 7 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

جدير بالذكر، أن هذه المواجهة هي الودية الثانية للفريق الكتالوني، بعدما فاز في الودية الأولى على إنتر ميامي الأمريكي بـ6 أهداف نظيفة، في الوقت الذي لم يخض فيه الفريق الملكي أية مباريات ودية حتى الآن.

ويتواجد في الوقت الحالي فريق برشلونة بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل خوض الفترة التحضيرية للموسم الكروي الجديد 2023، في ظل وجود الصفقات الجديدة التي عقدها الفريق في الصيف الحالي.

وعلى الجانب الآخر، يتواجد لاعبو الميرنجي أيضًا في نفس المكان  وستعتبر مباراة الكلاسيكو هي أولى مباريات الملكي الودية خلال استعداداته للموسم الجديد.

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