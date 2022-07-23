برقم الجلوس.. آخر موعد لتسجيل طلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات

يبدأ الطلاب الراغبون في الالتحاق بالكليات التي يشترط الدخول لها اجتياز اختبارات القدرات البحث، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، عن طريقة التقديم وخطوات التسجيل، وكذلك معرفة آخر موعد لتسجيل طلاب الثانوية العامة في اختبارات القدرات، ما دفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن كافة التفاصيل.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، من خلال هذا التقرير، آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة َ 2022، بالإضافة إلى طريقة وخطوات التسجيل، وهي على النحو التالي:-

آخر موعد للتسجيل في اختبارت القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل التسجيل في اختبارات القدرات، والموعد المحدد لذلك، ومن المقرر فتح باب التسجيل عبر الموقع الخاص بالتنسيق يوم الاثنين المقبل الموافق 25 يوليو الجاري، ليستمر التسجيل في اختبارات القدرات حتى يوم السبت الموافق 6 أغسطس.

طريقة وخطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2022

- أتاحت وزارة التعليم العالي فرصة التسجيل لأداء اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق من هنـا.

- يستخدم الطالب الراغب في التسجيل لاختبارات القدرات بطاقة الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به.

- وبعد إدخال رقم البطاقة ورقم الجلوس تظهر أمام الطالب جميع البيانات الخاصة به حتى يتم التأكد منها.

- ثم تظهر أمام الطالب الكليات التي يشترط دخولها اجتياز اختبارات القدرات حتى يختار الكلية التي يرغب بها.

- وبعد أن ينتهي الطالب من التسجيل لاختبارت قدرات الكلية التي يرغب بها، يجب عليه أن يقوم بطباعة إيصال نوع القدرات والمواعيد وأماكن تنظيم هذه الاختبارت.

- ثم يتوجه الطالب في الموعد المحدد للمكان الموجود في الإيصال الذي قام بطباعته، حتى يتمكن من ىداء اختبار القدرات.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات

1- كليات الإعلام.

2- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

3- كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف).

4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7- شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

8- شعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9- كليات التربية الرياضية.

10- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

12- كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات(حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج).

13- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية(وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم «دمو») – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).