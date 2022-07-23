53 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بميناءي دمياط وبورسعيد

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أنه تم استقبال 5 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرت 4 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم السبت - إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8620 طنا تشمل: 7000 طن يوريا و600 طن أسمنت و1020 طن بضائع متنوعة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 28 ألفا و50 طنا تشمل: 10 آلاف و500 طن خردة و422 طن أبلاكاش و1184 طن خشب زان و14 ألفا و927 طن حديد و2761 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1017 طن.. بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 34 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 71 حاوية مكافئة.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 653 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 241 ألفا و250 طنا، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 2045 شاحنة.

موانئ بورسعيد

كما أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 30 سفينة خلال عمليات التداول.

وأوضحت المنطقة - في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.. كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن حاويات، وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.