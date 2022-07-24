تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تردد قناة الرابعة الرياضية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية، والتي أعلنت مؤخرًا نقل مباراة الكلاسيكو الودية بين فريقي برشلونة وريال مدريد، إذ يقوم كلا الناديين بتأهيل لاعبيهما استعدادًا لمنافسات الدوري الإسباني خلال الموسم المقبل 2023.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة الرابعة الرياضية hd الجديد الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية، على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، عقب إعلان القناة إذاعة مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو الودية بمشاركة الصفقات الجديدة.

تردد قناة الرابعة الرياضية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية

ويمكن ضبط قناة الرابعة العراقية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات بتقنية HD لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد الودية، كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11334.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الرابعة العراقية على عرب سات

ويمكن ضبط تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات، من خلال التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تنزيل قناة الرابعة العراقية الرياضية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

ويمكن تنزيل القناة الرابعة العراقية الرياضية على الريسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على القائمة الرئيسية على جهاز الريسيفر.

اختيار الإعدادات أو setting.

الضغط على التثبيت ثم اختيار التثبيت اليدوي.

سيطلب منك تحديد القمر الصناعي وكتابة التردد الخاص بالقناة والانتظار للتحميل وبذلك تكون قد انتهيت من تنزيل القناة وستجدها على الريسيفر الخاص بك.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الودية

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد الودية، في تمام الساعة 5 صباح غد الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 7 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مباراة برشلونة وريال مدريد الودية

من المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي:-

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ديفيد آلابا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - توني كروس - كاسيميرو.

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - هازارد.

ومن الممكن أن يبدأ برشلونة مباراته أمام الميرنجي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست - أندرياس كريستنسن - إريك جارسيا - جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسي - بيدري.

خط الهجوم: رافينيا - إيميريك أوباميانج - أنسو فأتي.