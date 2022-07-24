اسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 24 يوليو 2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأحد 24 يوليو، عند مستوى مرتفع، حققه في وقت سابق من اليوم، متأثرا بحجم العرض والطلب بالسوق المحلية، بعد حالة التذبذب العالمية التي أدت بسوق الذهب لأول مرة منذ عام لأدنى مستوى لها الخميس الماضي.

اسعار الذهب في مصر



سعر الذهب عيار 21: 988 جنيها

سعر الذهب عيار 24: 1126 جنيها

سعر الذهب عيار 18: 874 جنيها

سعر الذهب عيار 14: 660 جنيها

سعر الجنيه الذهب 7904 جنيها

اسعار الذهب عالميا



شهدت تعاملات الذهب الأسبوعية، تحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ 6 أسابيع، حيث أدى التراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الدولار إلى تعزيز جاذبية السبائك التي لا تدر عائدات باعتبارها ملاذًا آمنًا مع استمرار المخاطر الاقتصادية.

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35030 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

أسعار الدولار اليوم في مصر

شهدت أسعار الدولار حراك في تعاملات أمس بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري لتستقر في بداية التعاملات اليوم، بعد أن ارتفعت أيضا أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني.

وسجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر، 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة "البنك التجاري الدولي" سجل 18.87 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث ارتفعت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" من 5 إلى 22 قرشا شراء وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة.

وسجلت العملة الأوروبية في بنكي "الأهلي ومصر" 18.99 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 19.01 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق باليورو أمام الجنيه المصري 19.98 جنيه للشراء 19.10 جنيه للبيع.

كما ارتفعت أسعار صرف الجنيه الاسترليني من 9 إلى 23 قرشا شراء وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 22.33 جنيه للشراء و22.62 جنيه للبيع جنيه.. وفي البنك التجاري سجل 22.38 جنيه للشراء و22.60 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري 22.30 جنيه للشراء و22.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



19.23 جنيه للشراء.



19.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



19.18 جنيه للشراء.



19.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



19.20 جنيه للشراء.



19.38 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



19.16 جنيه للشراء.



19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



19.19 جنيه للشراء.



19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



19.22 جنيه للشراء.



19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



19.25 جنيه للشراء.



19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وهبط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB" وسجل 19.22 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع، حتى كتابة هذا التقرير.