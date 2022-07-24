حصاد الـ "توك شو".. كشف تفاصيل جديدة عن بروتوكول علاج كورونا ورسالة نارية من الخطيب للاعبي الأهلي

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، كشف جميلة إسماعيل موقفها من الحوار الوطني بعد فوزها برئاسة حزب الدستور، وتحذير من اختراق البيانات من خلال الواتساب بهذه الطريقة، فضلا عن رسالة نارية من الخطيب للاعبي الأهلي.

تفاصيل جديدة عن بروتوكول علاج كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا، إن هناك زيادة في أعداد إصابات كورونا على مستوى العالم خلال الثلاثة أسابيع الماضية، حيث تظهر الإصابة على الجهاز التنفسي العلوي ولا تصل للرئتين، ولا تستدعي الحالة المرضية دخول المستشفى.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن درجة الإصابة متوسطة، ولا داعي للقلق، معلنا تحديث بروتكول العلاج المصري، وسيتم تدريب الأطباء عليه اعتبارا من الغد، وبعد الانتهاء من عملية التدريب سيتم الكشف تفاصيل البروتكول الجديد.

ونوه بأن الإجراءات الاحترازية لم تلغى في أي وقت، مرجعا سبب الزيادة في الأعداد إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تحور الفيروس وأصبح أكثر قدرة على الانتشار، منوها بأن عدم الحصول على لقاح كورونا أو عدم الحصول على اللقاح كاملا من عوامل الخطورة. ونوه بأن اللقاح أصبح لزاما بعد مرور 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية لمن لا يعانون من أي أمراض مناعية، أما من تخطوا 65 عاما يجب تلقي جرعة كل 3 أشهر لحين إعلان الانتهاء من الوباء.

رسالة نارية من الخطيب للاعبي الأهلي

كد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتمع مع لاعبي النادي الأهلي بعد خسارة بطولة كأس مصر، قائلا: “قال للاعبين بالحرف الواحد اللي مش مقدر النادي الأهلي وجمهور ليس له مكان في النادي ومش هنقدم مبررات للجمهور لازم ندخل بطولات جديدة لدولاب النادي”.

وأشار شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الخطيب كان حريصا على عقد اجتماع مع المدرب البرتغالي سواريش، مؤكدا أنه تحدث في 3 محاور رئيسية منهم عملية تقييم للاعبين المعارين وتحديد اثنين لاعبين من هؤلاء في الموسم الجديد، موضحا أن المحور الثاني كان ضرورة تحديد اللاعبين المطلوبين للتعاقد معهم الفترة المقبلة بالإضافة إلى إبداء رأيه في اللاعبين الذين تم ترشيحهم للانضمام للنادي الأهلي.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من الاجتماع، عقد الخطيب اجتماعا مع لجنة التخطيط بالنادي، لمناقشة الـ 3 محاور، كما تحدث مع ياسين منصور رئيس شركة الكرةع عن هذه المحاور، موجها رسالة طمأنة للجمهور وهي أن هناك عمليات تقييم تتم وأن النادي الأهلي لا يبحث عن مبررات ويعمل على تصحيح الأخطاء. كما أكد أن التقييم ليس بمباراة، كون الموسم مازال طويل معلقا "لا أحد فوق التقييم".

لا يوجد أي توجه ضد سيد عبد الحفيظ

كما شدد على أنه لا يوجد أي توجه ضد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، قائلا: “عبد الحفيظ له تاريخ كبير في الأهلي وإدارة الكرة ويشهد لها الكاره قبل المحب، كما أنه ويعلم تقاليد النادي الأهلي، ولا صحة لما يقال عن محاولة حسام غالي عضو مجلس الإدارة لتهميش دور سيد عبد الحفيظ”.

موقفها من الحوار الوطني

على الصعيد السياسي، علقت الإعلامية جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، على فوزها برئاسة حزب الدستور عقب فوزها في الانتخابات الأخيرة للحزب.

وقالت "جميلة إسماعيل" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون": "الانتخابات تمت في حزب الكرامة لأنه لا يوجد مقرات للحزب".

وأعربت عن أملها في فتح المجال السياسي، وأن يكون هناك حوارًا مفتوحًا، مستطردة "نتمنى عودة البناء القوي لحزب الدستور". وتابعت "موقفي من الحوار الوطني إنه مهم جدا، لكن يحتاج لضمانات، وقررنا تشكيل لجنة للتعامل مع الحوار الوطني، وسنقرر في وقت اللزوم من سيحضر لو دعينا ولدينا أمل كبير في بكره".

وأردفت "أنا لم أختفي عن العمل في حزب الدستور، وعدت للترشح للرئاسة لأنه لا يوجد تقدم إلا بالمجال السياسي المفتوح". واستكملت حديثها "لأن السنوات السابقة كانت سنوات عجاف وكل من كان يعمل في السياسة كان يتم تشويهه وإحنا مجاريح وأصبنا إصابات بالغة لكن روحنا موجودة".

اختراق البيانات من خلال الواتساب بهذه الطريقة

قال المهندس طارق فؤاد، خبير أمن المعلومات، إن تأمين أي شبكة على مستوى الشركات والمؤسسات، مرتبط بجاهزية المؤسسة لتأمين البيانات، مشددًا على ضرورة العمل على توعية الموظفين بأهمية تأمين معلومات الشركة، وهذا الأمر يكون من خلال عدم التعامل مع أي شخص غير موثوق به على الإنترنت.

وتابع "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المواطن أصبح يستخدم الموبيل في كل حياته سواء من خلال شراء سلعة أو الحصول على خدمة معينة، معقبًا: "الإنترنت عبارة عن شارع كبير جدًا، وعلينا تقبل أي شيء غير جيد على هذه الشبكة، من خلال الجاهزية وتأمين المعلومات".

ولفت إلى أن الكثير من المواطنين تم اختراقهم خلال الفترة الماضية من خلال لينك على الوتساب، وهذا عرض الكثير من المواطنين للهجمات السيبرانية.