عاجل.. بدء الاحماءات لعودة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بعد توقفها ٣٠ دقيقة

بدأ لاعبو فريقي مانشستر سيتي وبايرن ميونخ عمليات الإحماء من جديد حيث من المنتظر أن يتم استئناف اللقاء بعد قليل.

بدء الاحماءات لعودة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

وكان حكم مباراة مانشستر سيتي ونظيره بايرن ميونخ الألماني قرر إيقاف اللقاء بعد 14 دقيقة من بدايته بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويواجه نادي بايرن ميونخ نظيره مانشستر سيتي في مواجهة ودية، استعدادا للموسم الجديد على ملعب لامبو فيلد.

إيقاف مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بعد 14 دقيقة من بدايتها



وقرر الحكم إيقاف اللعب بسبب هطول الأمطار وسرعة انتشار الرياح بصورة كبيرة مما أثر على خوض اللقاء، وفي انتظار قرار الحكم النهائي سواء بإقامة المواجهة أو إلغائها.

وكان مانشستر سيتي تقدم بهدف أول قبل إيقاف اللقاء عن طريق النجم النرويجي إيرلينج هالاند بطريقة مميزة.

تأخير انطلاق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ



وتقرر تأخير انطلاق المباراة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الألماني لمدة نصف ساعة كاملة بسبب سوء الأحوال الجوية حيث كان من المقرر أن تقام في الواحدة صباحا.

وإليكم مواعيد مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز:-



ويست هام × مان سيتي: 07/08/2022.

- مان سيتي × بورنموث: 13/08/2022.

- نيوكاسل × مان سيتي: 20/08/2022.

- مان سيتي × كريستال بالاس: 27/08/2022.

- مان سيتي × نوتنجهام فورست: 31/08/2022.

- أستون فيلا× مان سيتي: 03/09/2022.

- مان سيتي × توتنهام: 10/09/2022.

- وولفرهامبتون× مان سيتي: 17/09/2022.

- مان سيتي × مان يونايتد: 01/10/2022.

- مان سيتي × ساوثهامبتون: 08/10/2022.

- ليفربول× مان سيتي: 15/10/2022.

- أرسنال × مان سيتي: 18/10/2022.

- مان سيتي× برايتون: 22/10/2022.

- ليستر سيتي× مان سيتي: 29/10/2022.

- مان سيتي× فولهام: 05/11/2022.

- مان سيتي ×برينتفورد: 12/11/2022.

- ليدز يونايتد × مان سيتي: 26/12/2022.

- مان سيتي× إيفرتون: 31/12/2022.

- تشيلسي×مان سيتي: 02/01/2023.

- مان يونايتد× مان سيتي: 14/01/2023.

- مان سيتي × وولفرهامبتون: 21/01/2023.

- توتنهام× مان سيتي: 04/02/2023.

- مان سيتي× أستون فيلا: 11/02/2023.

- نوتنجهام فورست×مانشستر سيتي: 18/02/2023.

-بورنموث× مان سيتي: 25/02/2023.

- مان سيتي× نيوكاسل: 04/03/2023.

- كريستال بالاس×مان سيتي: 11/03/2023.

- مان سيتي×ويست هام: 18/03/2023.

- مان سيتي × ليفربول: 01/04/2023.

- ساوثهامبتون× مان سيتي: 08/04/2023.

- مان سيتي× ليستر سيتي: 15/04/2023.

- برايتون× مان سيتي: 22/04/2023.

- مان سيتي × أرسنال: 26/04/2023.

- فولهام× مان سيتي: 29/04/2023.

- مان سيتي×ليدز يونايتد، 06/05/2023.

- إيفرتون×مان سيتي:13/05/2023.

- مان سيتي ×تشيلسي:20/05/2023.

- برينتفورد×مان سيتي: 28/05/2023.

