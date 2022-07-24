عاجل.. بدء الاحماءات لعودة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بعد توقفها ٣٠ دقيقة

الفجر الرياضي
مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ
Advertisements

بدأ لاعبو فريقي مانشستر سيتي وبايرن ميونخ عمليات الإحماء من جديد حيث من المنتظر أن يتم استئناف اللقاء بعد قليل.

 

بدء الاحماءات لعودة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ 

 

وكان حكم مباراة مانشستر سيتي ونظيره بايرن ميونخ الألماني قرر إيقاف اللقاء بعد 14 دقيقة من بدايته بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

txt

عاجل.. إيقاف مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بعد 14 دقيقة من بدايتها

ويواجه نادي بايرن ميونخ نظيره مانشستر سيتي في مواجهة  ودية، استعدادا للموسم الجديد على ملعب لامبو فيلد.

 

إيقاف مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بعد 14 دقيقة من بدايتها
 

وقرر الحكم إيقاف اللعب بسبب هطول الأمطار وسرعة انتشار الرياح بصورة كبيرة مما أثر على خوض اللقاء، وفي انتظار قرار الحكم النهائي سواء بإقامة المواجهة أو إلغائها.

 

وكان مانشستر سيتي تقدم بهدف أول قبل إيقاف اللقاء عن طريق النجم النرويجي إيرلينج هالاند بطريقة مميزة.

 

تأخير انطلاق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ 
 

وتقرر تأخير انطلاق المباراة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الألماني لمدة نصف ساعة كاملة بسبب سوء الأحوال الجوية حيث كان من المقرر أن تقام في الواحدة صباحا.

 

وإليكم مواعيد مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز:-


ويست هام × مان سيتي: 07/08/2022.
- مان سيتي × بورنموث: 13/08/2022.
- نيوكاسل × مان سيتي: 20/08/2022.
- مان سيتي × كريستال بالاس: 27/08/2022.
- مان سيتي × نوتنجهام فورست: 31/08/2022.
- أستون فيلا× مان سيتي: 03/09/2022.
- مان سيتي × توتنهام: 10/09/2022.
- وولفرهامبتون× مان سيتي: 17/09/2022.
- مان سيتي × مان يونايتد: 01/10/2022.
- مان سيتي × ساوثهامبتون: 08/10/2022.
- ليفربول× مان سيتي: 15/10/2022.
- أرسنال × مان سيتي: 18/10/2022.
- مان سيتي× برايتون: 22/10/2022.
- ليستر سيتي× مان سيتي: 29/10/2022.
- مان سيتي× فولهام: 05/11/2022.
- مان سيتي ×برينتفورد: 12/11/2022.
- ليدز يونايتد × مان سيتي: 26/12/2022.
- مان سيتي× إيفرتون: 31/12/2022.
- تشيلسي×مان سيتي: 02/01/2023.
- مان يونايتد× مان سيتي: 14/01/2023.
- مان سيتي × وولفرهامبتون: 21/01/2023.
- توتنهام× مان سيتي: 04/02/2023.
- مان سيتي× أستون فيلا: 11/02/2023.
- نوتنجهام فورست×مانشستر سيتي: 18/02/2023.
-بورنموث× مان سيتي: 25/02/2023.
- مان سيتي× نيوكاسل: 04/03/2023.
- كريستال بالاس×مان سيتي: 11/03/2023.
- مان سيتي×ويست هام: 18/03/2023.
- مان سيتي × ليفربول: 01/04/2023.
- ساوثهامبتون× مان سيتي: 08/04/2023.
- مان سيتي× ليستر سيتي: 15/04/2023.
- برايتون× مان سيتي: 22/04/2023.
- مان سيتي × أرسنال: 26/04/2023.
- فولهام× مان سيتي: 29/04/2023.
- مان سيتي×ليدز يونايتد، 06/05/2023.
- إيفرتون×مان سيتي:13/05/2023.
- مان سيتي ×تشيلسي:20/05/2023.
- برينتفورد×مان سيتي: 28/05/2023.
 

 

 

رياضة مانشستر سيتي اخبار مانشستر سيتي بدء الاحماء لعودة مباراة السيتي مباراة ودية

مواد متعلقة

عاجل.. إيقاف مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بعد 14 دقيقة من بدايتها

عاجل.. تأخير انطلاق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

Advertisements

الأكثر قراءة

كورة لايف LIVE NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ بث مباشر YALLA REAL يلا شوت الجديد رابط مباراة man city vs bayern يوتيوب GOAL

عاجل| المستشار تركي آل الشيخ يبيع منزله وعقاراته في مصر بشكل مفاجئ

كورة ستار Arsenal مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE تايم سبورت رابط ماتش أرسنال وتشيلسي جودة عالية

عاجل.. تأخير انطلاق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي إصيب بسلالة من كورونا شديدة العدوى

عاجل.. مرتضى منصور يفتح النار على سيد عبد الحفيظ

yalla شوت star مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بث مباشر OstorHD كورة لايف رابط ماتش البايرن اليوم جودة متعددة goal now

بيان عاجل من وزارة البيئة بشأن نحر الشواطئ بالساحل الشمالي