رابط بث مباشر مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم يلا شوت لايف الودية yalla shoot

مباراة أرسنال وتشيلسي مباشرة الآنانتقل رومانو إلى حسابه الرسمي على Twitter لنشر: “كان أرسنال دائمًا مهتمًا جدًا بتمديد عقد ساكا. وأضاف:المفاوضات لا تزال جارية مع وكيله من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن عقد طويل الأجل. وختم: ساكا سعيد بمشروع ارسنال وهو يناقش حاليا الراتب الذي سيتقاضاه في عقده الجديد.في جميع المسابقات، هناك دائمًا رابحون وخاسرون.، سجل 23 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة.

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إذا غادر اللاعب الإنجليزي الشاب النادي، فإن إدارة أرسنال ستبحث عن بديل في أقرب وقت ممكن، لكن جزءًا كبيرًا منهم سيلعب ضد فريق لندن ريدز العام المقبل، مع تشيلسي مباشرة ضد أرسنال.



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أرسنال وتشيلسي مباشران والمباراة مقررة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 24-7-2022 الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت القاهرة وهو تاريخ بدء المباراة في دول عربية أخرى:

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3:00 صباحًا بتوقيت السعودية

2:00 صباحًا بتوقيت مصر



قام تشيلسي وأرسنال بالاستعداد الجيد لهذه المواجهة، ومن ناحية أخرى احتل نادي تشيلسي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة في 38 مباراة ضد تشيلسي لاعب البلوز العام الماضي، وحقق الفريق 21 مباراة وتعادل 11 مع خصوم آخرين، وخسر فقط. 6 العاب وأثناء الدوري قرر لاعبو توخيل المشاركة في دوري أبطال أوروبا العام المقبل بعد احتلالهم المركز الثالث.

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وهذه الأيام تقام قرعة هذا الحدث بعد انتهاء التصفيات التي خرج منها ريال مدريد في 4 نهائيات. الاسبانية ومن هو وفي النهاية انتصر على ليفربول بهدف نظيف ليفوز بدوري أبطال أوروبا، وما زالت أمنيات تشيلسي الأكبر للعام المقبل هي تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي غاب عنه الفريق منذ فترة طويلة دائما ما تنطلق مباريات تشيلسي دون عوائق.